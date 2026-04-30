Madencinin hakkını gasp eden şirkete ödül: Doruk Madencilik’e teşvik verilecek

17 günlük eylemin, 9 günlük açlık grevinin ardından Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik çalışanlarının direnişi kazanımla sonuçlanmıştı.

Çala çala büyüyen şirketin suçlarına AKP'nin yıllardır göz yumduğu ortaya çıkarken, Bakanlar, direniş sayesindeki kazanımı kendi üzerine almaya kalkmıştı.

Devletin, maaşlarını ödemediği için işçilerini mağdur eden Doruk Madencilik’e, elektrik alım garantisi kapsamında her yıl milyarlarca liralık ek ödeme yapacağı iddia edildi.

İktidarın ikiyüzlülüğü ortaya çıktı: Yıllık yaklaşık 3,4 milyar lirayı bulan devlet desteğinden yararlanacaklar

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, işçilerine olan ücret borçlarını uzun süre ödemeyen şirket, bu borçları kapatmasının ardından yıllık yaklaşık 3,4 milyar lirayı bulan devlet desteklerinden yararlanacak. Bu destek kapsamında devletin yüksek fiyattan alacağı elektriğin maliyeti ise yurttaşların faturalarına yansıyacak.

Kömürle elektrik üreten şirketlerin bu tür alım garantilerinden faydalanabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor: İşçi maaşlarının eksiksiz ödenmesi, kamuya borcun bulunmaması ve gerekli çevre yatırımlarının tamamlanmış olması.

Yetkililerle yapılan görüşmelerde, şirketin işçilere olan tüm borçlarını kapatması halinde bu destekten yararlanabileceği öne sürüldü. Bunun üzerine firma, maaş ödemelerini yapmayı kabul etti.

Borçların ödenmesiyle birlikte şirket, Yunus Emre Termik Santrali’nde ürettiği elektriği piyasada yaklaşık 90 kuruş yerine devlete 3 lira 37 kuruştan satabilecek. Son bir ayda elektriğin megavatsaat fiyatı ortalama 903 lira (yaklaşık 20 dolar) seviyesindeydi.

Kârını katlayacak

Destek uygulaması başladığında ise devlet, aynı elektriği yaklaşık 75 dolar (3 bin 375 lira) üzerinden satın alacak. Yıllık yaklaşık 2 milyon 300 bin MWh üretim kapasitesine sahip olan şirket, normal şartlarda 2 milyar 70 milyon lira gelir elde edebilecekken, bu sistemle 5 milyar 434 milyon lira kazanacak. Böylece aradaki yaklaşık 3 milyar 364 milyon lira tutarındaki fark, devlet desteği olarak firmaya aktarılmış olacak.

Öte yandan Yıldızlar SSS Holding, işçilere olan maaş borcunun 60 milyon liralık kısmını geçtiğimiz Salı günü ödedi. Kalan borçların ise 15 gün içinde taksitler halinde ödeneceği ifade edildi.