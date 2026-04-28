Madencilerin mücadelesi sonuç verdi: Bakanlıklar garantör oldu, ödemeler yapılacak

Eskişehir'de bulunan Doruk Madencilik bünyesinde çalışan işçiler, ödenmeyen maaşları, gasp edilen kıdem tazminatları ve insanca çalışma koşulları için Ankara’ya yürüdü.

17 gün önce eyleme başlayan işçileri, günlerdir Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda yatıp kalkıyor. 9 gündür de açlık grevindeler. Tek istekleri hakları. Patronları Sebahattin Yıldız’ın suçlarını umursamayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek istiyorlar. Günlerdir polis ablukası altında tutulan işçilerin hakları için yürümeleri engellendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, sendika yetkilisi Başaran Aksu, maden işçisi Sinan Koçak, maden işçisi Özcan Gültekin, Doruk Madencilik patronu Sabahattin Yıldız, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin ve Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Devam eden grev ve eylemleri son erdirmek üzere uzlaşma zemini üzerinde görüşmeler devam etmektedir" denildi.

Görüşmeler sürerken, bu akşam 18.00'de Yıldızlar SSS Holding önünde düzenlenecek eylemin iptal edildiği duyuruldu.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, İçişleri Bakanlığı'ndaki görüşmenin ardından açıklama yaptı:

Çakır, "Toplantı olumlu geçti. Çoğu arkadaşımızın maaşları yattı. 15 gün süre istediler bizden. Bunun da garantörü bakanlıklar. Bu saatten itibaren bizler de eylemimizi sonlandırdık" dedi.

Çakır’ın aktardığına göre, işten ayrılan işçilere 15 gün içinde tazminat haklarını ödenecek, işe devam etmek isteyen işçilerse sadece ücretlerini alabilecek.

İşçilerin talepleri ne?

Doruk Madencilik işçileri, TMSF devri öncesine uzanan alacaklar da dahil olmak üzere tüm taleplerini şöyle sıralıyor:

• Ödenmeyen maaşların, ikramiye, yıllık izin ve sendikal haklarla birlikte ödenmesi,

• TMSF öncesi ve sonrasında işten çıkarılan, dava açmış ve açmamış tüm işçilere tazminatlarının verilmesi,

• Çalışanlara rızaları dışında uygulanan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması,

• İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamının sağlanması,

• Sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe iadesi,

• Madenin kamulaştırılması ve iş güvencesinin garanti altına alınması