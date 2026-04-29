Madenci direndiği için hakkını aldı: Bakanlık sayesinde işçiler değil, patronlar kazanıyor!

"Maden işçileri, işveren tarafı ve bazı bakan yardımcılarının katılımıyla İçişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantıda, uzlaşma sağlandı. İçişleri Bakanı Çiftçi'nin girişimleriyle işveren tarafından 96 milyon 340 bin liranın işçilerin hesaplarına yatırıldığı öğrenildi."

17 gündür eylemde olan, 9 gün Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda yatıp açlık grevi yapan Doruk Madencilik işçilerinin kazanımı Anadolu Ajansı'nda böyle duyuruldu. İktidar yandaşları ve hatta bir grup "muhalif" medya da haberi böyle verdi.

Oysa işçiler direndi ve kazandı, maaşlarını söke söke aldı. Dolayısıyla işçilerin kazanımı sonrası oluşturulan bu "uzlaşma" havası büyük bir yalan.

Hem patronların ve bakanların boyun eğmesinin üstü örtülmek isteniyor hem de fırsattan istifade aynı Gülistan Doku soruşturmasında yapıldığı gibi birilerine "prestij" sağlamak için madencilerin direnişi kullanılıyor.

Bakan Çiftçi'nin suratı işçilere bakışını ele verdi

Bunun en açık örneği İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin tavrı oldu.

Günlerdir kolluk gücüyle Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi işçilere her türlü fiziksel ve psikolojik baskıyı sürdüren Çiftçi, kazanan işçilerle fotoğraf vermekten geri durmadı. Çiftçi'nin işçilere çok sert yaklaşımı ve çatık kaşları da sosyal medyada gündem oldu. Bakan Çiftçi, işçilere "Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi memlekete dönüyorsunuz... Yolunuz açık olsun" diyebildi.

Bakan Çiftçi'nin işçilere sert tavrı sosyal medyada gündem oldu.

Bayraktar patronları koruduklarını, suç işlediklerini itiraf etti: 'Her işlerinde böyleler, biz yıllardır sürekli ültimatom vererek hallediyoruz'

Başından beri konuyla ilgisi yokmuş gibi davranan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da kazanım sonrası birden sesi çıktı. ANKA'nın haberine göre, Bayraktar, "hükümet olarak her şeyi yaptıklarını" öne sürerken, kendilerinin haksızlığa uğradığını iddia etti.

Dün Yıldızlar Holding'in hırsızlıklarını, teşvik ve yağmayla nasıl büyüdüğünü anlatmıştık.

Bakan Bayraktar zaten bildiğimiz bir gerçeği itiraf etti. Patronları koruduklarını açık eden Bayraktar, şirketin suçlarından haberdar olduklarını şöyle anlattı:

Doruk Maden maalesef nereye gitse problem. Kıdem tazminatı, servis meselesi, fırın kullanımı hep problem. Hiç istemediğimiz bir tavır içinde. Bu mesele yeni değil, 3 yıllık mesela, 4-5 ay maaş ödemiyor, her işlerinde böyleler. Biz yıllardır sürekli ültimatom vererek hallediyoruz. İşçiye borcu olan santrala ruhsat vermem. Teşvik parasını da ödemem. Özellikle bu firma bunu hep böyle yapıyor. Bu adam işçinin parasını ödemiyor. ‘Ruhsatı iptal edin’ diyorlar. Bu hukuksal bir mesele. Meselenin hukuk boyutunu atlamamak lazım.

Ruhsat iptaline de kılıf buldu: 'İşçi için iyi mi emin değilim'

Memleketin neredeyse Yıldızlar Holding'e ruhsatlandığını, toplam 2 bin 364 adet ruhsata sahip olduğunu belirtmiştik.

Şimdiye kadar şirketin yağmasına ses çıkarmayan Bakan Bayraktar, ruhsat iptaline de "işsizlik olur" bahanesiyle yanıt verdi. "Ruhsatı iptal etsek bu işçi için iyi bir şey mi emin değilim çünkü işsizlikle karşı karşıya kalıyorlar. Bunu buradan söylüyorum: Asıl mesele bizim oyuncuyu değiştirmemiz lazım" dedi. Bundan sonra ruhsat vermeyeceklerini, yerine getirmedikleri her şart için de ruhsatlarını iptal edeceklerini öne sürdü.

'Oyuncu değişikliği' değil devletleştirme

Bayraktar'ın "oyuncu değiştirme" diyerek sunduğu "çözüm" ülke zenginliklerinin üstüne bir başka holding patronunun çökmesi. Haklarını söke söke alan Doruk Maden işçilerini ve Bağımsız Maden-İş'i kutlayan TKP dün yaptığı açıklamada bu direnişin diğer sektörlerde olduğu gibi madencilikte de holdinglerin bir parazit gibi ülke zenginliklerinin üstüne çöktüğünü bir kez daha gösterdiğine dikkat çekerek "Bütün madenler derhal devletleştirilmeli, geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen özelleştirme süreçlerinin sorumluları yargılanmalıdır" demişti.

Enerji Bakanı işçilerin direnişine günlerce sessiz kalmıştı.

'Eylemin yapılacağı yer bakanlığın önü değil'

Kendi sorumluluğunu kabul eden, "Her işlerinde böyleler, biz yıllardır sürekli ültimatom vererek hallediyoruz" diyerek açıkça neler çevirdiklerini anlatan Bakan Bayraktar bir yandan da sanki konu onlarla alakalı değilmiş gibi, "Eylemin yapılacağı yer bakanlığın önü değil. Bakanlığın önünde yaptığınız eylem bu adamı rahatsız etmiyor. Aksine hoşuna gidiyor" diye konuştu.

Bakan şöyle devam etti: "Eylemi yapacağınız yer bu adamın evinin önüdür, holdinginin önüdür. İşte bu adam o zaman rahatsız olur. İşçilerimiz bu meselede sonuna kadar haklıdır: Biz de bakanlık olarak işçilerimiz için elinizden geleni yapacağız."

Direnen kazanır: Tüm haklar ödenecek

1 Mayıs öncesi sadece hak ettiklerinin karşılığını almak için günlerce direnmek zorunda kalan işçiler, aylarca maaş ödenmediği için borçlandıklarını, evlerine haciz geldiğini anlatmıştı. Sendika avukatı Mert Batur'un açıklamasına göre işçilerin talepleri eksiksiz kabul edildi. Batur "Doruk Madencilik işçilerinin bütün talepleri kabul edilmiştir. Bugüne kadar ödenmeyen ücretler ödenecek, tazminatlar kazanılmıştır, zorunlu ücretsiz izin uygulaması sona ermiştir" diye konuştu.

Madenciler verilen sözlerin tutulup tutulmayacağının takipçisi olacak.