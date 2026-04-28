TKP, Doruk Madencilik işçilerinin zaferini selamladı: 'Madenler devletleştirilmeli, özelleştirenler yargılanmalı'

Doruk Madencilik işçilerinin Eskişehir'den Ankara'ya uzanan hak mücadelesi kazanımla sonuçlandı.

17 gündür direnen, 9 gündür açlık grevinde olan madencilere, bugün üç bakanlığın garantörlüğünde maaş ve tazminat ödemelerinin yapılacağı bildirildi.

Haber, Kurtuluş Parkı'nda bekleyen madenciler tarafından alkışlarla karşılandı. Çok sayıda parti ve sendika, elde ettikleri kazanımın ardından Eskişehir'e dönecek madencileri uğurlamak için akşam saatlerinde parkta bir araya geldi.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) de bulunduğu parkta, yurttaşlar bir ağızdan "Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar her şey emeğin olacak" diye haykırdı.

TKP, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla haklarını alan madencileri ve sendikalarını kutladı. Madencilerin direnişinin, holdinglerin ülkedeki zenginliklerin üstüne nasıl çöktüğünü gözler önüne serdiğini vurgulayan açıklamada tüm madenlerin derhal devletleştirilmesi gerektiği kaydedildi.

TKP'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Polis şiddetine, her tür oyalamaya rağmen haklarını söke söke alan Doruk Maden işçilerini ve Bağımsız Maden İş’i kutluyoruz. Bu direniş diğer sektörlerde olduğu gibi madencilikte de holdinglerin bir parazit gibi ülke zenginliklerinin üstüne çöktüğünü bir kez daha göstermiştir. Bütün madenler derhal devletleştirilmeli, geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen özelleştirme süreçlerinin sorumluları yargılanmalıdır.