Yıldızlar SSS Holding bildiğiniz gibi: Sorun sadece Doruk Maden'de değil Çankırı'da da aynı

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Doruk Madencilik ile gündeme gelen ve işçilerin hak ettikleri alacaklarını alamamasıyla tepki çeken Yıldızlar SSS Holding bünyesinde işçi düşmanlığı sadece bir işletmeyle sınırlı değil.

Bakanlıkların garantör olduğu anlaşmalara rağmen işçilerin maaşlarını ve alacaklarını vermeyen patronun işçileri görmezden gelen sömürü düzeni tüm iş yerlerinde benzer bir tablo çiziyor. İşçilerin ekmeğine el koyan bu sistemin, holdingin diğer yatırımlarında da aynı şekilde işlediği görülüyor.

Çankırı Rino Seramik'te işçiler benzer durumda: 'Sesimizi duyuramıyoruz'

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde faaliyet gösteren Rino Seramik fabrikası işçileri de benzer bir mağduriyet içinde seslerini duyurmaya çalışıyor. Fabrikanın bölgeye kattığı değere dair yapılan o büyülü anlatımlar ve basında yer alan büyük hikayeler, konu işçilerin maaşlarını ödemeye gelince bir anda çöküyor.

Rino Seramik işçilerinin soL'a anlattıkları, yaşadıkları ağır sömürüyü ve çaresizliği gözler önüne seriyor.

Fabrikada 600'den fazla işçi çalışıyor ve bunların 100'e yakınını Nepal ve İran'dan gelen göçmen işçiler oluşturuyor. Kurşunlu küçük bir ilçe olduğu için bölge halkının bu fabrikaya muhtaç olması ve başka gelir kapılarının bulunmaması, Yıldızlar SSS Holding tarafından bir avantaja dönüştürülüyor.

İşten çıkarılma korkusunun hakim olduğu fabrikada basındaki sessizliğe dikkat çeken işçi, "Yıllardır süregelen mağduriyetler var. Yerel basında haber yapıldı, ilçemizdeki siyasiler tarafından gündeme getirildi ama bir şey çıkmadı. Burada yerelde de sesimizi duyuramıyoruz, zira patronlar yerel basını susturuyor ve kimseyi konuşturmuyor" diyerek durumu anlatıyor.

Fabrika yönetimi geçmişten bugüne sürekli olarak maaş ödememe ve buna bağlı üretime ara verme sorunları yaratıyor.

soL'a konuşan işçi fabrikadaki kapanma döngüsünü, "2018 Kurban Bayramı'na girerken Haziran ve Temmuz maaşları ödenmedi. İş yeri bir süre kapalı kaldı. O dönem herkesi tazminatlı çıkardılar ama yüzde 70'imiz tazminatını alamadı, içeride kalan maaşlar da aylar sonra verildi. 2020 Şubat'ta açılan fabrika, 2022 Kurban Bayramı'na doğru yine iki aylık maaş ödemedi. Yine bir süre ücretsiz izne çıkarıldık. 2024 Ekim ve Kasım aylarında aynı maaş sorunu yüzünden üretime ara verildi, 2025 Şubat ayının ilk haftasında açıldı ve üç ay civarı yine kapalı kaldık. Son olarak geçtiğimiz mart ve nisan maaşları verilmediği için 30 Nisan tarihinden beri kapalıyız" sözleriyle aktarıyor.

Şu an fabrikanın çalışan ve ayrılan işçilere toplamda 30 ile 40 milyon lira arasında tazminat borcu bulunduğu belirtiliyor.

'Size maaş yok Doruk Madencilik'e aktardık'

İşçilerin mart ve nisan aylarına ait ödenmeyen maaşlarıyla ilgili şirket yönetiminin öne sürdüğü gerekçe ise durumun ciddiyetini artırıyor.

soL'a konuşan işçi, kendi hak edişlerinin holdingin diğer işletmesine aktarıldığını belirterek, "Mart ve Nisan maaşlarımızı Doruk Madencilik'e aktardılar. Bize maaş yok dediler" ifadeleriyle yaşananları anlatıyor.

İşçiler bayrama buruk girdi, bayramdan beş parasız çıktı

Kapanmanın yaşandığı 30 Nisan tarihinden bu yana işçilere her hafta düzenli olarak ödeme yapılacağı söylenmesine rağmen verilen hiçbir söz tutulmadı. Süreci aktaran işçi, "En son 13 Mayıs tarihinde CEO ve müdürler toplantı yaptılar. 20 Mayıs günü en azından bir maaş verilip bayrama az da olsa sevinerek girecektik. Ancak Doruk Maden'e eksik ödemeler yapılmış, bizim maaşlar yine oraya gitti. İşçiler bayrama buruk girdi ve bayramdan beş parasız çıktı. Ama Instagram, Facebook ve LinkedIn platformlarına bakarsanız, Yıldızlar SSS yönetimi Doruk Maden'e borcu bitirdik diye kamuoyunu bilgilendirme mesajları yazıyor" dedi.

Oysa Doruk Madencilik işçileri alacaklarını alamadıkları için bugün garantör olan bakanlığın önüne gitmek için yola çıktı.

'Geçinemiyoruz, yoksulluk içindeyiz'

Yaşanan tüm bu maddi kriz, işçileri çok ağır bir yaşam mücadelesiyle baş başa bırakmış durumda.

Gelirleri kesilen işçiler ev kiralarını, faturalarını ve kredi kartı borçlarını ödeyemez hale gelirken, bankalar tarafından sürekli aranıyor. Yaşadıkları krizi anlatan işçi, "İşçiler ne durumda biliyor musunuz? Kiralar, faturalar, kredi kartları, her şey bitik. Herkes mağdur, bankalar durmadan arayıp duruyor, telefonları açamıyoruz. Evine ekmek götüremeyen insanlar var. Dışarıda iki iş yapayım da az para kazanayım diye yırtınıyor millet. Evinde elektriği, gazı kesilen insanlar var. Ev sahipleri ile sorunu olanlar, daha ne ararsanız var" sözleriyle tablonun ağırlığını ifade etti.

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