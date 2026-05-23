Holding sözünü tutmadı, 'garantör' bakanlıklar izledi: Doruk Madencilik işçileri yeniden direniş kararı aldı

Eskişehir Mihalıççık ilçesinden ayrılarak Ankara'ya yürüyen ve burada günlerce direnen madenciler, verdikleri mücadele sonucunda önemli bir kazanım elde etmişti.

Yıldızlar SSS Holding işçilerin tazminatları, eksik yatırılan maaşları, biriken ödemeleri gibi gasp ettiği birçok hakkı ödeme sözü vermişti. İlgili bakanlıklar da "garantör" olmuştu.

Ancak aradan geçen zamana rağmen işçilerin alacakları hâlâ hesaplara yatırılmadı. Bağımsız Maden-İş Sendikası ise 1 Haziran'da Ankara'da yeni bir direniş başlatılacağı açıkladı.

Ödemeler tamamlanmadı, yine ertelendi

Tüm hak ediş ve alacakların ödenmesi için 15 Mayıs tarihine taahhüt verildiğini hatırlatan sendika "Bu süreçte; ödenmeyen üç ila yedi aylık ücretler ödenmiş, TİS farkları yatırılmış ve yalnızca bir kısım işçinin kesinleşmiş tazminat alacakları karşılanmıştır" dedi.

Bakanlıkların garantörlüğüne rağmen holdingin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği ve verilen tarihlerin sürekli ertelendiği vurgulanan açıklamada, sürecin tıkandığı noktalar şöyle aktarıldı:

"18 Mayıs günü holding merkezinde, İnsan Kaynakları Koordinatörü, holding hukuk müşavirliği ve hukukçularıyla yapılan görüşmede de tarafımızca ciddi bir iç koordinasyon eksikliği gözlemlenmiş; tüm ödemelerin bayramdan önce tamamlanacağı tarafımıza bildirilmiştir. Ancak yapılan en son görüşmede bayram öncesi ödeme yapılamayacağı ve tüm ödemelerin bayram sonuna sarkıtıldığı tarafımıza iletilmiştir. Görünen odur ki, verilen sözlerin tutulmaması artık bir alışkanlık hâline gelmiştir. Bu durum garantör olarak bulunan bakanlıklara da defalarca kez bildirilmesine rağmen aktif bir denetim ve garantörlük mahiyetini kapsayan herhangi bir somut çözüme yönelik adım atılmadığı görülmüştür."

İşçiden önce Maden-İş'e ödeme yapılmış

Şirketin işçi alacaklarını ödemezken Türk-İş'e bağlı Maden-İş'e kaynak aktardığını belirten Bağımsız Maden-İş, açıklamada bu duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

"Üstelik bu süreçte alacağı kesinleşmiş, ayrıca bir hesap yapılmasına gerek olmayan ödemeler bile tamamlanmadan şirketin sarı sendikaya 10 milyon TL ödemesi; sürecin suistimal edildiğini açığa çıkaran bir diğer nokta olmuştur. Bu 10 milyon TL’lik ödeme, yıllardır sarı sendikanın işçileri baskı ve denetim altına alarak haklarına çökülmesine aracılık etmesinin ödülüdür."

Artık ilgili bakanlıkların da garantörlüğünün de kabul edilmeyeceğini ilan eden sendika, "Bayram sonrası, 1 Haziran tarihinde başta Doruk Maden işçileri ve mağdur edilen aileler olmak üzere Ankara’da çok güçlü bir direnişi ortaya koyacağımızı ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu.

