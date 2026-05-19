Yıldızlar SSS Holding sözünü tutmadı, madencilerin alacakları hala yatırılmadı

Eskişehir Mihalıççık ilçesinden ayrılarak Ankara'ya yürüyen ve burada günlerce direnen madenciler, verdikleri mücadele sonucunda önemli bir kazanım elde etmişti. Direniş sürecinde şirket, madenciler karşısında pes etmişti. İşçilerin tazminatları, birikmiş hakları, eksik yatırılan maaşları ve hukuksuzca ücretsiz izne çıkarılmaları gibi bir sürü başlıkta Yıldızlar SSS Holding işçilerin tüm talebini kabul etmek zorunda kalmıştı. Madenciler ile yapılan ödemelerin ardından direnişlerini tamamlamış ve geri kalan alacakları için söz verilen tarihi beklemeye başlamıştı.

Ancak aradan geçen zamana rağmen hak edilen paraların yatması beklentisi henüz tam olarak karşılık bulmadı.

Bakanların sözüne rağmen paralar yatmadı

Maden işçileri, Yıldızlar SSS Holding ve Doruk Madencilik yetkililerinin ödemeler için 15 Mayıs tarihini işaret ettiğini belirtiyor. Hatta bu sözlerin bakanların garantörlüğü ve sözü dahilinde verilmesine rağmen madencilerin tazminatları ve sendika hakları halen yatırılmadı.

soL'a konuşan madenciler, 15 Mayıs tarihinde yatmasını bekledikleri ödemelerin hala hesaplarına geçmediğini aktarıyorlar. Söz verilen tarihin üzerinden beş gün geçmesine rağmen yatmayan maaşlar için firmadan hiçbir resmi açıklama yapılmaması ve yeni bir söz verilmemesi tepkileri büyütüyor.

Farklı rivayetler ve mücadele kartı

Ödemelerin durumu hakkında net bir resmi açıklama yapılmazken, işçiler arasında farklı rivayetler dolaşmaya devam ediyor. Firma yetkililerinin bazı işçilere "Ödemeleri 20 Mayıs Çarşamba günü yatıracağız" dediği belirtilirken, şirkete kefil olan bakanlık cephesinden ise paraların en geç Cuma gününe kadar yatacağına dair iddialar ortaya atılıyor.

soL habere açıklama yapan madenciler, Yıldızlar SSS Holding'in hak ettikleri maaşları ve tazminatları hala yatırmamış olmasından dolayı büyük bir endişe duyduklarını ifade ediyorlar. Yaşanan bu süreç karşısında işçiler, diğer yandan ellerindeki mücadele kartını da hazır tuttuklarının altını çiziyorlar.

Hak ettikleri paraların ve tazminatların yatırılmasını bekleyen Doruk Madencilik işçileri, şirketin verdiği sözü bir an önce yerine getirmesini istiyor. Resmi bir yapılmamasına tepki gösteren madenciler, verilen sözlerin üzerinden beş gün geçmesinin yarattığı sıkıntının daha fazla uzamaması gerektiği vurgulanıyor.

İşçiler, 20 Mayıs tarihinde tüm paralarının hesaplarına yatmasını umut ederek, yaşadıkları mağduriyetin bir an önce giderilmesini talep ediyor. Haklarını alana kadar geri adım atmayacaklarını ve ellerindeki mücadele gücünü koruduklarını söyleyen madenciler, ödemelerin acilen gerçekleşmesini bekliyor.