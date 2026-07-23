Yunus Emre Termik Santrali direnişinde adliye önünde açıklama: 'Yargı süreci şirket lehine uzatılıyor'

Eskişehir'de Yunus Emre Termik Santrali işletmecisi Doruk Madencilik bünyesinde çalışan işçilerin, ödenmeyen üç aylık maaşları ve sendikal hakları için başlattığı direniş sürüyor. Dün şirket merkezine yürümek isteyen işçilere ve sendika temsilcilerine biber gazıyla sert bir müdahale gerçekleştirilmişti. Olaylar sırasında DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin ve Genel Sekreteri Emin Atsız gözaltına alındı. Sendika avukatlarının sürece müdahil olmasıyla gözler Beypazarı Adliyesi önünde yaşanacak gelişmelere çevrildi.

Sendika avukatı Mustafa Avcıoğlu ile Genel İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sekreteri İrfan Kaya, Beypazarı Adliyesi önünde yaşanan gelişmelerle ilgili detaylı bir açıklama yaptı.

Avcıoğlu, Yıldızlar Holding bünyesindeki Doruk Madencilik şirketine bağlı enerji işçilerinin hak arayışındaki hukuki boyutları aktardı. Açıklamada, yargının işçilerin alacakları konusunda şirkete doğrudan talimat veremezken, hukuki işlemleri şirketin ödeme yapmasını bekleyerek bilerek uzattığı ve bunun bir acziyet tablosu olduğu iddia edildi.

İşçilerin yaklaşık üç aylık birikmiş ücretlerinin bir kısmının dün ödendiğini belirten Avcıoğlu, kalan ücretlerin tamamının ödenmesinin beklendiğini ve bu sebeple ifade işlemleriyle hukuki sürecin uzatılmaya çalışıldığını aktardı.

Alanda bekleyişini sürdüren enerji işçisi üyelerinin alanı terk etmedikleri ve sendika yöneticileri serbest bırakılmadan da orayı terk etmeyeceklerini kesin bir dille ifade ettikleri açıklamaya eklendi. Hukuki sürecin yakından takip edildiği ve ilerleyen süreçte yeniden bilgilendirme yapılacağı duyuruldu.

Sendika avukatı Mustafa Avcıoğlu ile Genel İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sekreteri İrfan Kaya Beypazarı Adliyesi’nin önünde.

Savcının talimatları üç kez değişti

Sendika avukatı Mustafa Avcıoğlu, gözaltı işlemlerinin ardından adli süreçte yaşanan pürüzlere ve savcının talimatıyla üç kere değişen yaptırımlara dikkat çekti.

Mustafa Avcıoğlu'nun ifadelerine göre öncelikle dosyanın mevcutlu olarak ele alınacağı söylenirken, sonrasında şahısların ikmalen serbest bırakılacağı iletildi. Ancak o aralıkta savcının talimatının bölündüğü ve dosyanın yeniden mevcutluya döndürülmesine karar verildiği ifade edildi.

Sabah saatlerinde karakoldan arandıklarını ve savcının müvekkillerin adliyeye getirilmesi yönünde talimat verdiğini öğrendiklerini belirten Avcıoğlu, yaklaşık iki buçuk saattir adliyede savcının dosyayı inceleyip nihai kararını vermesini beklediklerini söyledi.

Bu bekleyiş sırasında savcının karakolda görevli memura mukavemet suçundan ayrıca bir dosya açtırdığı öğrenildi. Bu yeni dosya için ifadelerin ayrıca alınmasının istendiği ve müvekkillerin tekrar karakola götürülerek ifadeleri tamamlandıktan sonra adliyeye geri getirilmesi talimatının verildiği paylaşıldı.

Ne olmuştu?

Dün, Doruk Madencilik bünyesinde çalışan enerji işçileri yaklaşık üç aydır ödenmeyen ücretlerinin verilmesi, çalışma koşullarının düzeltilmesi ve sendikal iradenin tanınması amacıyla şirket merkezine bir yürüyüş gerçekleştirmek istemişti. Bu yürüyüş sonrasında işçilere ve sendika yöneticilerine işkenceyle, biber gazıyla ve darpla sert müdahalelerde bulunulduğu belirtilmişti. Yaşanan bu olayların ardından Genel Başkan Süleyman Keskin ve Genel Sekreter Emin Atsız gözaltına alınmıştı.