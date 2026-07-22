Yıldızlar SSS Holding'e bağlı termik santral işçilerinden Ankara'ya yürüyüş: 'Haklarımızı alana kadar geri dönüş yok'

Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik bünyesindeki Yunus Emre Termik Santrali'nde aylardır alın terinin karşılığını alamayan ve insanlık dışı koşullara mahkum edilen enerji işçileri haklarını aramak için yürüyüş başlattı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan santralde çalışan DİSK'e bağlı Enerji-Sen üyesi işçiler, 21 Temmuz saat 17.00'de Beypazarı pazar yerinden aileleri ile birlikte Ankara'daki Yıldızlar SSS Holding binası önüne doğru yola çıktı. "Alın terimizi, çocuklarımızın rızkını, sendikal haklarımızı almadan geri dönüş yok" diyerek yola çıkan işçiler, ilk molalarını dün Beypazarı çıkışında verdi.

3 aydır maaş alamıyorlar: Tedavisine devam etmek için kredi çeken işçiler var

Yunus Emre Termik Santrali'nde çalışan işçiler tam üç aydır maaşlarını alamıyor.

İşçilerden kimisi evinin kirasını ödeyemiyor, kimisi ise bakkala borç yazdırarak evine ekmek götürüyor. Ancak bu örnekler, aylardır maaşını alamayan işçiler arasında en normal ve sıradan hale gelen durumlar haline gelmiş. Süreci soL'a değerlendiren DİSK Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, durumun sürdürülemez ve tahammül edilemez bir boyut kazandığını ifade ediyor.

Keskin, işçilerin yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatıyor:

Kira ödemeyen, bakkala, markete borç yazdıran işçiler var. Evine, banka hesabına haciz gelenler var. Ama dahası da var. İşçiler arasında ailesindeki hastaların tedavi masraflarını karşılayamadığı için ilaç ya da diğer bakım masrafları için kredi çeken, sağdan soldan borç alan işçiler var. Bu işçiler alın teriyle çalışıyorlar. Kimseden borç para dilenmek istemiyorlar, hakkı olan alacaklarını talep ediyorlar. İşte bu yüzden başlattığımız yürüyüşte son kuruşuna kadar hakkımızı almadan bu yoldan geri dönmeyeceğiz."

Parasını vermediği işçinin maaşına bankadan haciz gelmiş, Yıldızlar SSS Holding o haciz parasını da cebe indirmiş

Yıldızlar SSS Holding'in Doruk Madencilik, Çankırı Rino Seramik ve daha birçok örnekte bünyesinde çalıştırdığı işçilere yaşattığı sorunlar, Yunus Emre Termik Santrali çalışanlarında da benzer bir şekilde ilerliyor.

Santralde çalışan enerji işçilerinin üç aydır ödenmeyen alacakları nedeniyle birçok banka, işçilerin maaşlarına el koyarak haciz göndermiş durumda.

Ancak Yıldızlar SSS Holding, maaşlara gelen hacizleri bahane ederek bordrolarda eksik gösterdiği tutarı ne işçiye vermiş ne de bankaya yatırmış. Yani şirket, parasını ödemediği için maaşına haciz gelen işçinin haciz edilen parasını bankadan da kaçırarak kendi kasasında tutmuş

Ankara’nın Beypazarı ilçesinden bir soru



Üç aydır enerji işçilerinin maaşına çöken, madencilerin alınterini gasp eden ve hakkımızı almak için kapısına dayanacağımız patron kim?



Enerji işçileriyle 21 Temmuz günü saat 16.00’da Beypazarı ilçesi Pazarpazarı’ndan yola çıkıyoruz, tüm… pic.twitter.com/ttTNeGQMRF — DİSK/Enerji-Sen (@enerjisen) July 20, 2026

Hakkımızı alana kadar mücadeleye devam

Mücadelelerinin hakları son kuruşuna dek yatıncaya kadar devam edeceğini ifade eden Süleyman Keskin, aynı zamanda şirketin yürüyüş başlar başlamaz bir aylık maaşları yatırdığına dikkat çekiyor.

Keskin süreci şöyle aktarıyor:

Normalde işçiler üç aydır maaş alamıyor. Yunus Emre Termik Santrali bünyesinde iki farklı şirket var Doruk Madencilik'e bağlı olan. Tamamında da 300 kadar işçi çalışıyor. Buradaki işçilere üç aydır maaş yatırılmıyıor. Ama dün saat 17.00'de tam yürüyüşe geçeceğimiz anda bir anda telefonlara bildirim sesi geldi hesabınıza para geldi diye. Şirket üç aylık maaşın bir ayını ödemiş o an. Yürümeyin, hakkınızı aramayın, bu işi bir şekilde çözeriz demek istiyorlar. Ama işçilerin bekleyecek, dayanacak sabrı kalmadı, imkanı da kalmadı. Hakkımız olanı alana kadar yürüyüşümüz devam edecek."

Bugün direnişlerinin ikinci gününde olan işçiler sabahın erken saatlerinde Beypazarı'nın çıkışında tekrar mücadeleye devam edecekler. Ailelerin de eşlik ettiği yürüyüşte 100'den fazla işçi Ankara yolunda ikinci gün adımlarını atıyor. İşçiler aslında aldıkları maaşın çok daha fazlasını hak ediyorken, yalnızca patronun söz verdiği kısmını, yani kendi alın terlerini almak için mücadelelerine devam ediyorlar.

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