Özel hastane patronu Rahmi Koç'un 'fıkrası' da sağlığımızın gaspı da şaka değil!

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Türkiye'nin en zengin ailelerinden Koç Ailesi'nin ileri gelenlerinden Rahmi Koç geçtiğimiz gün İzmir'de Amerikan Hastanesi açılışında çevresindeki heyete bir 'fıkra' anlatmıştı. Kürt yurttaşlara ve kadınlara yönelik aşağılayıcı ifadeler içeren cümlelerde şaka namına bir şey olmasa bile, çevresindeki heyetin kahkahalarla güldüğü görülüyordu.

Kahkahalarla geçen bu hastane gezisi öncesi yapılan açılış töreninde ise Koç Sağlık Grubunun bu 150 milyon dolarlık yatırımını kutsamak üzere Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, eski Başbakan AKP’li Binali Yıldırım, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Valisi Süleyman Elba, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de hazır bulunmuştu. Törende Binali Yıldırım konuşmasında, AKP döneminde Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın başarıları ve nimetlerini överken İzmir Valisi yeni şehir hastanesinin müjdesini veriyordu.

Şakasız 'fıkra'nın gösterdikleri

Bu tablo içinde Rahmi Koç'un anlattığı kan dondurucu "fıkra" haklı olarak tartışıldı. Halkın bir kesiminin aşağılanması sebebiyle "fıkranın" soruşturmaya konu olduğu açıklandı; siyasi partiler ve toplumsal örgütler tarafından kınama açıklamaları yapıldı.

Rahmi Koç adına bir özür mesajı yayınlanmış olsa da sarf edilen sözler tepki çekmeye devam etti. Verilen tepkiler içinde Kürt kimliğinin aşağılanmasına dikkat çekenler, kadın düşmanlığının kökenlerini analiz edenler kadar, Rahmi Koç'un olası sağlık problemlerinden dem vuranlar da vardı. Bunun yanında bir de Rahmi Koç'un cinsiyetçi ve ırkçı bir patron olduğunu "inkâr" edenler vardı ki, Koç ailesine olmadık roller atfeden, düşmanı oldukları Cumhuriyet'in ve emekçi halkın yanında oldukları yanılgısına düşme hatasını tekrar ediyorlardı.

Kadın Dayanışma Komiteleri de yaptığı açıklamada, "Rahmi Koç ve Koç Holding ne kadar maskelemeye çalışsa da gerçek yüzleri ortadadır. Sermayedarlar sömürücüdür, kadın düşmanıdır, memleket düşmanıdır. Sermaye düzenine karşı olmadan onların yaptıkları sözde gafları talihsiz bulmanın ya da ‘kadınları incitmeyin’ açıklamaları yapmanın hiçbir anlamı yoktur" diyerek meseleye en bütünlüklü açıklamayı getirmişti.

Halkın sağlığının gaspının da şakası olmaz

Tartışılmayı ve tepki göstermeyi tamamen hak eden sözlerin gölgesinde bir gerçeğe daha dikkat çekmek gerekiyor. Bu gerçek, ülkenin zenginliklerine yok pahasına el koyan sermayedarlar arasında yer alan Koçların özel hastane ve sağlık sektöründen de semirmeye devam etmesi. Bu durum da en az "fıkra" kadar yakışıksız, fıkra kadar "şakasız".

Genel tabloya bakmadan önce hafızamızı tazeleyecek olursak, Türkiye'de Dünya Bankası desteğiyle 12 Eylül sonrası ve 1990'larda sağlık reformu tartışmaları başlatılmıştır. 2002 yılında AKP hükümetinin Acil Eylem Planı'nda altyapısı tariflenen Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlığın alınıp satılır hale getirilerek sermayeye açılmasını sağlamıştır.

Koç Holding'in başını çektiği patron kulübü TÜSİAD 2004 yılında “Sağlıklı Bir Gelecek: Sağlık Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri” raporu ile sağlıkta dönüşüm adı altındaki özelleştirmeden hoşnutluğunu dile getirmiştir.

Sermayenin alkışladığı ve nimetlerinden faydalandığı on yıllardan sonra bugünlere gelinmiştir. 2024 yılı Türkiye Sağlık İstatistikleri'nde özel hastanelerin tüm hastaneler içinde yüzde 35 oranına ulaştığı görülmektedir. Nitelikli yataklar içinde yenidoğan yoğun bakımda yüzde 51, hemodiyaliz cihaz sayısında ise yüzde 54 gibi yüksek oranlara ulaştığı görülmektedir. HASUDER tarafından yayımlanan Türkiye Sağlık Raporu'nda, 2023 yılı SGK ödemelerinin yüzde 17'sinin özel hastanelere yapıldığı ve 2018'e göre 3,7 kat artış gösterdiği bildirilmektedir. Dolayısıyla, yenidoğan skandalıyla ortaya çıkan rezaletlerin kaynağı olan özel sağlık sektörünün ciddi bir payı olduğu ve bu payın büyümeye devam ettiği görülüyor. Kamu-özel işbirliği adı altında veya kamuda taşeron hizmet alımlarıyla patronlara kaynak aktarımından, sağlık turizminin hastanelerimizi ele geçirmesine bu yazıda değinemedik bile.

Koç Holding ise sağlık sektörüne 1995'te Amerikan Hastanesi'nin Vehbi Koç Vakfı'na devriyle girmiş, 2014'te Koç Üniversitesi Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirmişti. Amerikan Hastanesi, 2019'da Bodrum'da ve geçtiğimiz günlerde de İzmir'de hastane açılışlarıyla büyümüştü.

Koç Sağlık Grubu'nun Türkiye'de en yüksek ciroya sahip özel hastane şirketleri arasında yer aldığı ve yıllık cirosunun yaklaşık 100 milyon dolar olduğu görülmektedir. Yıllık 4 milyar dolar ciroya sahip olan, uluslararası sağlık tekeli IHH Healthcare'in çoğunluk hissedarı olduğu Acıbadem Sağlık Grubu'nun yanında Koçların sağlıktan kazandığı paranın miktarının "mütevazı" görülüp geçilemeyecek kadar önemli bir holdingin bu sektördeki payından bahsettiğimiz unutulmamalıdır.

Sonuç yerine

Koç Holding'in 100. kuruluş yıl dönümünde Ankara’da yapılan törende düzen partilerini ve bürokratları yan yana dizme kudretine sahip olduğu düşünülürse, sağlığın özelleştirilmesini de sağlayan karşıdevrim sürecindeki rolü daha iyi anlaşılabilir. Cumhuriyet'in "kimsesizlerin kimsesi" olması rolünden rahatsız olan, halkın sağlığından dahi kârlarına kâr katmaya doyamayanların pişkinlikleri de Rahmi Koç'un "fıkrası" kadar yakışıksızdır ve öfkemize konu olmalıdır, zira sağlığımızın gasp edilmesinin şakası yoktur.

Kadın Dayanışma Komitelerinin açıklamalarında yer verdiği soruyla bitirelim: Koç Holding kutlamalarında onlarla boy boy fotoğraf verenlerden misiniz yoksa kapıya dayanıp hesap soranlardan mı?

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