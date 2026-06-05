Aynı gemide olanların listesi: İşte Koç’un 100. yaşını hep birlikte kutlayan siyasi partiler

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Dün Koç Grubu’nun kuruluşunun 100. Yılı dolayısıyla Ankara’da bir kutlama etkinliği vardı.

Kutlamanın yapılacağı Congresium’un önünde TKP tarafından bir protesto eylemi yapılırken, içeride çok sayıda siyasi parti temsilcisi Koç’un elini sıkmakla meşguldü.

Öyle ki, birbiriyle kamuoyu önünde tartışan figürler, Koç’un huzurunda oldukça sıcak görüntüler verdi. Hatta Özel ve Bahçeli’nin samimi görüntüleri sosyal medyada tepki dahi çekti.

Oysa ortada şaşırtıcı hiçbir şey yok.

Koç, Erdoğan tarafından sürekli olarak dile getirilen “hepimiz aynı gemideyiz” sözündeki geminin esas sahiplerinden biri.

Dolayısıyla geminin esas sahibinin kutlamasına herkes katılarak boy göstermişti, hepsi bu.

Peki, kimler vardı bu kutlamada?

Öncelikle AKP iktidarı ve Erdoğan’dan başlayalım.

Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da oradaydı.

Başka?

Patronların çıkarını temsil eden TBMM adına, Meclis Başkanvekili Celal Adan oradaydı.

Gelelim diğer siyasi partilere. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Lideri Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de oradaydı.

CHP temsiliyeti Özgür Özel’den de ibaret değildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de Koç’un kutlamasında boy gösterenler arasındaydı.

Dün, bir kez daha hepsi aynı gemideydi, emekçilerin karşısında, patronların safında.