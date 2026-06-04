Koç istedi, hepsi yan yana dizildi: AKP, MHP, CHP bir araya geldi, TKP protesto etti

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Koç Holding'in 100. yılı nedeniyle Ankara'daki ATO Congresium'da düzenlenen etkinlik, siyasi partilerin geçit törenine döndü.

Rahmi Koç, Ömer Koç, Ali Koç ve Semahat Arsel’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bir araya geldi.

Düzen partileri, düzenin "büyük patronu" etrafında birleşirken, ATO Congresium'un önünde Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) protestosu vardı.

“Hırsız Koç Holding, hırsız sermaye”, “Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, her şey emeğin olacak” sloganlarıyla bina önüne yürüyen TKP’liler, burada bir açıklama yaptı.

100 yıllık hırsızlığın, Koç’un karşısına dikildik!



Halkımız büyük bir yoksulluk içindeyken Koç Holding’in 100. yılı dolayısıyla Ankara’da kutlama yapan sömürücüler, karşılarında bu ülkenin komünistlerini, yurtseverlerini buldular.



AKP, CHP ve MHP dahil tüm patron partilerinin… pic.twitter.com/Wn4GDiOjrW — TKP (@tkpninsesi) June 4, 2026

'Düzen partileri esas patronun önünde esas duruşa geçiyor'

Polis engellemesine rağmen yapılan eylemde TKP adına konuşan Merkez Komite üyesi Ali Ufuk Arikan, “Karşımızdaki binada Türkiye’nin en büyük hırsızı, yoksulların, çocukların geleceğini çalanların gövde gösterisi var. Adına Koç Holding diyorlar. Bu ülkede Koç Holding’in arkasında sıralanmayan bir tane ahlaklı parti olsaydı burada olurdu. Hepsi içerideler. Hepsi bu ülkenin esas patronunun önünde esas duruşa geçiyor. Onlar 100. yılını kutluyormuş bugün burada. AKP’si burada, CHP’si burada, MHP’si burada, İYİ Partisi burada, diğerleri burada. Hepsi önlerini ilikleyip esas patrona selam duruyorlar” dedi.

'Koç'u korumak için önümüze polisleri dikiyorlar'

“Koç birilerinin patronu olabilir. İçerideki siyasi parti liderlerinin patronu olabilir. Ama Koç bu ülkenin emekçi halkının sömürücüsü, kan emicisidir. Bu ülkenin kaynaklarının üzerine çöken hırsız bir sömürgendir” diyen Arikan sözlerine şöyle devam etti:

“Arkada 100. yıllarını kutluyorlar. Karşılarına çıkmamızın bir nedeni bu ülkede memleketine, halkına, ülkesine sahip çıkanlar olduğunu göstermek içindir. Bilsinler, bizden çaldıkları her şeyi halkımızın yaşamını, doğasını, fabrikalarını bu hırsızlardan alacağız. Güvenmesinler AKP iktidarına, güvenmesinler muhalefet partilerine, CHP’ye, MHP’ye ve karşılarında önlerini ilikleyenlere. Bu ülkede emekçiler açlıktan ölüyorlar, onları korumak için karşımıza polis dikiyorlar. Bu yoksulluk düzeninin başındaki alçaklar içerideler. Bu ülkede onurlu insanların, devrimcilerin iktidarının kurulacağını bilsinler ve korksunlar. AKP sayesinde üç kuruşa çöktükleri TÜPRAŞ’a el koyacağız, bilsinler. Büyük bir zenginlikle büyük bir safahat sürüyorlar. Yarın da Ankara’da büyük bir konser vereceklermiş, Ankara halkına. Koç Ankara’da doğmuş ya… Bu sömürücüler bu kibri bu ülkenin siyasi sisteminden alıyorlar, o sistemi yıkacağız."

'AKP'ye, CHP'ye, Saraylarına güvenmesinler'

Arikan sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Keyifle kutlama yapacakları günde devrimcilerin olduklarını bilsinler diye buradayız. Yurtseverlerin olduğunu bilsinler diye buradayız. Bu ülkede herkes Koç’un önünde önünü iliklemiyor. Bir söz veriyoruz, bunların asalak düzenini mutlaka yıkacağız. Saraylarına güvenmesinler. AKP'ye, CHP’ye güvenmesinler. Biz onlara değil bu ülkenin emekçi halkına güveniyoruz. Söz veriyoruz bu ülkede emekçilerin iktidarı kurulacak.”