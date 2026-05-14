Rahmi Koç ve Ali Koç’tan Devlet Bahçeli ile Özgür Özel'e ‘100. yıl’ ziyareti

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, siyasi partilere yönelilk ziyaret turuna çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrası MHP’den yapılan açıklamada, “Koç Topluluğu’nun 100. yılı münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiyelerini takdim etmişlerdir. Nazik ziyaretleri ve davetleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederiz” denildi.

Rahmi Koç ve Ali Koç bugün aynı zamanda İYİP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu da ziyaret ederek 100. yıl buluşmasına davet etti.

Koçların bir sonraki durağı CHP Genel Merkezi oldu. Yapılan görüşmede CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 100. yıl dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe davet edildi.

