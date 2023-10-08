Güne soL'dan bakın: 8 Ekim 2023

Gazze'de ikinci gün: Çatışmalar sürüyor

Gazze'de silahlı milisler tarafından İsrail'e karşı başlatılan operasyonun 2. gününde çatışmalar devam ederken, İsrail "savaş hali" ilan etti. Lübnan Hizbullahı "tarafsız değiliz" açıklamasını yaptı.

FDKC sözcüsü: El Aksa Tufanı, İsrail güvenlik sistemine atılmış bir tokat

Tüm kapasitesine ve ABD’nin sağladığı askeri yardıma rağmen İsrail güvenlik güçleri ve Mossad, Filistin direnişinin planlarını açığa çıkaramadı.

TKP'den büyük halk buluşması: Defne'yi ayağa kaldıracağız

TKP'nin düzenlediği halk buluşmasına katılan bini aşkın kişi "Defne'de değişim şart, biz yaparız" diyerek Defne'yi ayağa kaldırma sözü verdi.

Bahçelievler Katliamı'nın 45. yılı: 'Borcumuzu ancak devrimimizi gerçekleştirerek ödeyebiliriz'

Bahçelievler Katilamı'nda hayatlarını kaybeden Serdar Alten, Latif Can, Faruk Ersan, Efraim Ezgin, Salih Gevenci, Hürcan Gürses ve Osman Nuri Uzunlar mezarları başında anıldı.

ÇYDD'den 100. yılda karanlığa boyun eğmeyen kadınların buluşması

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştirdiği etkinlikte derneğin 30 yıllık çalışmaları boyunca dokunduğu "Kardelenler" kendi öykülerini anlattı.

Dayanışma ve mücadele büyüyor: TKP İzmir’de 19. semt evini açtı

İzmir Buca'da Şirinyer Semt Evi'nin açılışında konuşan TKP MK Üyesi Savaş Sarı tek çıkış yolunun sosyalist Türkiye olduğunu belirterek bu iddiayı mahalle mahalle örgütleyeceklerini söyledi.

İmamoğlu: 2028'de Cumhurbaşkanlığını kazanıyoruz

CHP İstanbul İl Kongresi'nde konuşan İmamoğlu yerel seçimlere ilişkin "İstanbul ittifakını kuracağız" dedi. İmamoğlu "Arkasından da 2028'de Cumhurbaşkanlığını kazanıyoruz" ifadesini kullandı.

TKP: Filistin halkının haklı direnişini karalayamayacaklar

İsrail'e yönelik başlatılan operasyona dair TKP tarafından yapılan açıklamada, "Mücadelenin kalıcı bir barışla sonuçlanması ancak emperyalizme karşı tutarlı bir mücadeleyi büyütmekle mümkün" denildi.

Kemal Okuyan: Yaşananlar Hamas İsrail'e saldırıyor diye açıklanamaz

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Flash Haber TV’de konuk olduğu "Haberin Olsun" programında ülke ve Filistin - İsrail gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Sevim'i yalnız bırakmamaya ahdetmek – ya da: Ölen bir kültür üzerine incelemeler

"Bir soyutlama olarak 'Kuru Otlar Üstüne' filminde 'Ahlat Ağacı'nın atanamayan öğretmeninin, atandıktan dört yıl sonraki yaşamından bir kesit izledik, diye düşünebiliriz pekâlâ."

İDOB'da kırılan fay: Büyük çöküş

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin 2023-2024 sezon açılışı, üstelik Cumhuriyet’in 100. yılında, kuruma yakışmayan ama sürpriz de sayılmayacak bir düzeysizliğin simgesi oldu.

İnsandan umudu kesmeyen öyküler: Yer Değiştiren Sular

Pelin Buzluk'la son öykü kitabı Yer Değiştiren Sular'ı soL için konuştuk: "İnsanın olabilirliklerinden vazgeçmemek"...