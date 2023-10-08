Dayanışma ve mücadele büyüyor: TKP İzmir’de 19. semt evini açtı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) bugün İzmir’deki 19'uncu, Buca’daki 2'inci semt evi olan Şirinyer Semt Evi'nin açılışını yaptı. Açılışa TKP Merkez Komitesi Üyesi Savaş Sarı katıldı.

Henüz yolun başında olunduğunu, TKP’nin yalnızca Buca’da onlarca semt ve mahalle örgütlenmesi olması gerektiğini söyleyen Savaş Sarı, İzmir’in yüzlerce semt ve mahallesinde örgütlenme hedefiyle hareket ettiklerini belirtti.

“Halkın örgütlü gücünü büyütebilmemiz, buna daha çok emekçiyi ikna edebilmemiz için bir olanakla karşı karşıyayız" diyen Sarı şu ifadeleri kullandı:

“Bağımsız, egemen, laik, halkın çıkarlarını gözeten, merkezi olarak planlanmış devletçi bir ekonomiye sahip, emekten yana bir Cumhuriyet, Sosyalist Türkiye… Türkiye’nin tek çıkışı burdadır ve biz bu gerçeği, bu iddiayı mahalle mahalle örgütleyeceğiz.“

Sarı bu büyük iddianın 22 Ekim Pazar günü İzmir Bornova Aşık Veysel rekreasyon alanında yapılacak olan “Halk için Cumhuriyet, Cumhuriyet için Sosyalizm” etkinliğinde de görüleceğini belirtti.