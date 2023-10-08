İmamoğlu: 2028'de Cumhurbaşkanlığını kazanıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada 2028'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin mesaj verdi.

Mart 2024'teki yerel seçimlere ilişkin "Şuna inanın, İstanbul'u kazanacağız" diyen İmamoğlu "Arkasından da 2028'de Cumhurbaşkanlığını kazanıyoruz. 2029 yerel seçimlerinde çok daha büyük başarılara imza atıyoruz" şeklinde konuştu.

CHP'yi "yenilemek ve ayağa kaldırmak için" bir arada olduklarını söyleyen İmamoğlu şunları kaydetti:

"Şuna inanın, İstanbul'u kazanacağız. İstanbul'daki 39 ilçenin tamamında iddia koyacağız. En az 30 ilçede çok daha büyük bir iddia koyacağız ve kazanacağız. Birlikte İstanbul İttifakını kuracağız. Bu yolculuk, zafere giden bir yolculuktur. Bu yolculuğun sonunda CHP kazanacak. Ama bu yolculuğun sonunda millet kazanacak. CHP'nin her bir üyesi, her bir seçmeni sonuçta milletin kazanacağını bilerek çalışacak. İlk işimiz Mart 2024'te yerel seçimlerde Türkiye çapında yeni bir zafere imza atmaktır. Ülkemizin dört bir yanında çok daha fazla belediyeyi kazanmaktır.

Arkasından da 2028'de Cumhurbaşkanlığını kazanıyoruz. 2029 yerel seçimlerinde çok daha büyük başarılara imza atıyoruz. Hedefimiz budur. Bu tarihleri hepimiz zihnimize kazıyalım. Bu yolculukta önümüzdeki taşları temizleyin. Ayağımıza taş değmesin. Taşları temizleyelim, yola çıkalım, yolumuz açık olsun, yolumuz iktidar olsun."