TKP'den büyük halk buluşması: Defne'yi ayağa kaldıracağız

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Hatay Defne'de değişimin şart olduğu vurgusuyla büyük bir halk buluşması gerçekleştirdi. Buluşmaya gelen bini aşkın Defneli hep birlikte "Defne'de değişim şart, biz yaparız" diyerek Defne'yi ayağa kaldırma sözü verdi.

Etkinlik başlangıcında eczane kalfası Belgin Alkan ve CHP'den istifa ederek TKP üyesi olan Defne Belediye Meclis Üyesi Nazmi Altınöz söz aldı. Altınöz konuşmasında "her seçimde kötünün iyisini seçmekten bıktık" diyerek halkın iradesini yok sayanları hedef aldı.

Nazmi Altınöz

'Defne'ye geldiğimde enkaz, savaş, cihatçı görmek istemiyorum'

Halk Buluşması’na katılan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, deprem sonrasında Defne'ye geldiğinde gördüğü tablodan bahsederek "Geldik, baktık, 'ne yapmışlar bu kente' dedik. Bu, insan eliyle yapıldı, doğa eliyle değil. Diyelim ki bu bir afet. O zaman insan neye yarar? İnsan depreme karşı dayanıklı ev yapar, yapamazsa enkaz altındakine el uzatır. Onu da yapmadılar. 8 ay geçti hiçbir şey değişmemiş. Ben artık bu kente ayağa kalkmak için gelmek istiyorum, mutlu olmak için gelmek istiyorum. Sizlerin yanında dost sohbetlerinize ortak olmak istiyorum. Ben Defne'ye, Hatay'a geldiğimde enkaz görmek, savaş görmek, cihatçı görmek istemiyorum" dedi.

Defne'nin değişim talebine vurgu yapan Okuyan, "Kendinize kahraman aramayın. Bu dünyada kahramanlar yok ama öne çıkanlar var. Sizden güç alarak çalışanlar var. Şimdi bu yıkımın altında kalmış kentte bir kişi çıktı ve dedi ki 'Ben Defne'yi ayağa kaldırırım kardeşler'. Bize düşen Hizam kardeşimize yardım etmektir" diyerek destek çağrısında bulundu.

Hizam Hasırcı, Kemal Okuyan

'Bu sefer eleştirmeyeceğiz, değiştireceğiz'

TÖB-SEN Genel Örgütlenme Sekreteri Hizam Hasırcı "Filistin'den Suriye'ye direnen bütün halklara selam olsun" diyerek sözlerine başlayarak "Arkamızda yoksullaştırılmış, yok sayılmış koca bir halk var. Önümüzde ise bizi yok sayanlar, ezenler var. Yıllardır uyarıyoruz. Defne halkına bu ihaneti yapmayın diyoruz. Yıllardır eleştiriyoruz. Fakat depreme rağmen akılları başlarına gelmiyor, soygun düzenine devam ediyorlar. Bu sefer eleştirmeyeceğiz, değiştireceğiz" dedi.

Hasırcı halkın yanına sadece seçimden seçime gelip vaatlerde bulunanları hedef alarak Defne'de değişim vurgusu yaptı:

"Bizleri seçimden seçime hatırlayanlar, bize sadece işleri düştüğünde gelenler bize umut olamaz. Milyonluk arabalarıyla, takım elbiseleriyle kapınıza gelip sizden oy isteyen siyasetçilerle bizi karıştırmayın. Biz bu halkın çocuklarıyız. Size asla ihanet etmeyeceğiz. Size söz veriyoruz, asla boyun eğmeyeceğiz. Size söz veriyoruz, Defne yeniden ayağa kalkacak. Bir hayalimiz var. Toparlanacağız, ayağa kalkacağız, insanca yaşam koşullarını kuracağız. Halkımızın artık kanacak vakti yok. Biz ayağa kalkmak, Defne halkını yeniden ayağa kaldırmak zorundayız. Biz tek başımıza bir şey yapamayız bir ekiple geliyoruz. Hepsi bu vatanın, bu toprakların çocukları. Bir hayalimiz var dostlar, güneşin sofrasında eşit biçimde oturacağız."

Henüz etkinlik başlamadan TKP'nin kurduğu gönüllü başvuru masasında onlarca yeni gönüllü başvurusu alınırken etkinlik sonrasında da yeni gönüllüler başvuru yapmaya devam ettiler.