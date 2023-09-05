Güne soL'dan bakın: 5 Eylül Salı

AFAD: Kırklareli'nde yoğun yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayıp

Kırklareli'nde meydana gelen sel taşkınları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiye yönelik arama çalışmaları devam ediyor.

Boğaziçi Rektörlüğü'nün yurt çözümü: Tabut gibi üçlü ranzalar

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'barınma sorununa çözüm' adı altında boşaltılan kulüp odaları tabutu andıran üçlü ranzalarla yurda dönüştürüldü.

Kerkük'te son durum: Kürtler denklemin dışına çıkar mı?

Kerkük'te bazı binalar, Barzani'nin partisine devredildi. Hem Talabani çevresi hem de diğer unsurlar durumdan rahatsız. Ancak Bağdat'ın Kürtleri denklemin dışına atma şansı yok.

HÜDA-PAR’dan alkol yasağına destek: ‘Ruhsatlı işletmelerde bile içki satılmamalı'

İstanbul Valiliği, yasalara aykırı bir kararla, açık alanlarda içkiyi yasaklamaya çalıştı. Valiliğe destek HÜDA PAR'dan geldi.

Hani aç kalan falan yoktu? Yemekli mevlüt bulma gruplarının üye sayısı binleri aştı

Ücretler eridi, gıda fiyatları uçtu. Her yaştan yurttaş, bir öğün yemeği bedavaya getirebilmek için mevlüt bulma gruplarına üye oluyor.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir ayda 3 bin 765 lira arttı

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 42 bin 593 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da düşen F-4 parçasında ihmal iddiası: Teknofest için getirilmişti

Ankara'da bir uçağın yakıt tankının otoparka düşmesinin ihmal nedeniyle olduğunu söyleyen gazeteci Bülent Aydemir, "Teknofest için getirilmişti, yakıt tankı dolu olsa facia olurdu" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun danışman atadığı Perinaz Yaman: 'Hemen her partiden teklif aldım'

CHP'deki danışmanlık sürecine ilişkin bilgi paylaşmaktan kaçınan Perinaz Mahpeyker Yaman, başka siyasi partilerden de danışmanlık teklifi aldığını açıkladı.