Kılıçdaroğlu’nun danışman atadığı Perinaz Yaman: 'Hemen her partiden teklif aldım'

Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaret içeren açıklamaları ortaya çıkan Perinaz Mahpeyker Yaman’ın Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olarak atanmasına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Laiklik ve aydınlanma karşıtı paylaşımlarıyla tepki çeken Perinaz Mahpeyker Yaman, “Ben tanınmayan insan değilim. Ben, yalnız CHP'den değil, ‘Bizimle siyaset yapın' diyen hemen her partiden teklif aldım” dedi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Yaman, şunları kaydetti:

“Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Kendi örf adetlerimizden ne kadar uzaklaşmışız. Karşılarında bir iş insanı, kadın, bir anne var. Saygılı olunması gerekir. İş hayatında parlayıp, bu krizlere rağmen ayakta kalabilmek her babayiğidin harcı değil. Yapılan tehditler benim şahsıma değil, aileme, çocuklarıma dokunduğu zaman farklı yerlere evrilebilir. Ben tanınmayan insan değilim. Ben, yalnız CHP'den değil, ‘Bizimle siyaset yapın' diyen hemen her partiden teklif aldım. Benim yüzümden Kılıçdaroğlu'na yapılanlar için de ben üzülüyorum.”

Öztürk, “Tabii bu arada kendisine; CHP Genel Başkanına nasıl ulaştığı, danışmanlık konusunun nasıl gündeme geldiği, bu süreçte neler danışıldığı, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması için neler yaptığını da sordum. Ancak her sorunun ardından, ‘Teşekkür ederim aradığınız için. Telefonu kapatmak zorundayım’ dedi” diye yazdı.