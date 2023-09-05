Ankara'da düşen F-4 parçasında ihmal iddiası: Teknofest için getirilmişti

Ankara'nın Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'ndeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü'nün açık otoparkına dün saat 11.30 sıralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş uçağından drop tank (yardımcı yakıt tankı) düştü. Park halindeki 3 araç hasar gördü.

Otoparka düşen savaş uçağı parçasıyla ilgili ihmal iddiası ortaya atıldı. Gazeteci Bülent Aydemir, otoparka boş yakıt tankı düşen Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-4E 2020 Terminatör Avcı Uçağı’nın Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan Teknofest’te sergilenmek üzere getirildiğini söyledi.

THK envanterindeki modernize edilmiş 20 uçaktan biri olduğunu belirten Aydemir, “Etimesgut’tan kalkan uçağın, gerekli bakım ve uçuş kontrollerinin yapılması gerekiyordu. Sergilenmek üzere getirilmiş; 3-4 yerde bağlı kalmış uçağın harici kontrollerinde daha fazla ihtimam gösterilmesi gerekiyordu. Teknik sorun kaynaklı bu kazada parça yorgunluğu ve teknik bakım eksikliği göze çarpıyor” dedi.

'Yakıt tankı dolu olsa facia yaşanabilirdi'

Aydemir sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“Uçak, Eskişehir’deki Üssü’ne geri dönmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra yakıt tankını tutan kilit mekanizması açıldı. Emergency durumunda pilot, bu kilidi açıp yakıt tankını bırakabiliyor. Burada böyle bir durum yaşanmadı…

'Eski uçak yoktur; bakımsız uçak vardır' ilkesini bütün askerler ve pilotlar bilir. Teknik sorun kaynaklı bu kazada parça yorgunluğu ve teknik bakım eksikliği göze çarpıyor.

Yerleşim yerlerinin üzerinde yaşanan kazada; yakıt tankı dolu olsaydı büyük bir facia yaşanabilirdi. Allah korudu ve kazada cana zarar gelmedi. Meydana iniş ve kalkışta yaşanabilecek riskler gözetilmeliydi. Etimesgut Hava Meydanı F-4 uçaklarının iniş-kalkışı için uygun değil.

F-4 Phantom uçakları görüntüsü ve heybetiyle heyecan veren uçaklardır ancak sivile açık alanlarda uçuşu uygun değildir. Bu nedenle Teknofest’te F-16’lar uçuruldu. Sonuç; vahim bir olay ucuz atlatıldı. Hepimize geçmiş olsun!..”