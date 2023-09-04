Kurbağalıdere tel çitlerle çevrelenmişti: 'Haksız kazanç kimlerin eline gidecek?'

Su Ürünleri Kooperatifi geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Kurbağalıdere'nin kıyı şeridi boyunca 800 metrelik bölümünü tel çitlerle çevrelemişti.

Yurttaşların tepkisinin ardından kooperatif, tel çitlere gerekçe olarak kıyıdaki balıkçı teknelerinin güvenliğini öne sürmüş ve söz konusu bölgenin, İl Tarım Müdürlüğü tarafından kiralandığı belirtilmişti.

Osmanağa Mahalle sakinleri, olaya ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Kurbağalıdere'de gerçekleştirilen basın açıklamasında, "Kapalı kapılar ardında rant uğruna alınan kararlardan bıktık. Herkesin sorumluluğu bir diğerine attığı, bu dayanaksız ve usulsüz uygulamalara derhal son verilmelidir" denildi.

Basın açıklaması şöyle:

'Bütün kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır'

Kurbağalıdere, herkesin bildiği gibi yıllarca Kadıköy'ün tam ortasında kirliliği, kötü kokusu ve sivrisinekleriyle anılırdı. 1960’lardan 2020’ye kadar 60 yıl boyunca süregelen bu durum sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ıslah çalışmasıyla nihayetlendi. Balıklar gelmeye başladı, virane haldeki balıkçı barınakları düzenlendi ve Su Ürünleri Kooperatifi çatısı altında toplandı. Yoğurtçu Parkı da yeniden düzenlenince semt için bu dereağzı rıhtım bölgesi yeniden gezi alanı haline geldi. Yıllardır bu anı bekleyen semt sakinleri birdenbire yürüyüş hattı olan kordonun 800 metre uzunluğunda ve 1,6 metre yüksekliğinde tel çitle kapatıldığını gördüler ve bu işlemi yapanın da Su Ürünleri Kooperatifi olduğunu öğrendiler. Gerekçeyse teknelere bağlama yeri olarak İl Tarım Müdürlüğü'nden kiralanmış olmasını gösterdiler.

Anayasanın 43. Maddesine göre bütün kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılardan yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 3621 sayılı kıyı kanununda da kıyıların hiçbir şekilde ve yöntemle halkın erişimine kapatılamayacağına dikkat çeker. İlaveten Su Ürünleri Kooperatifinin faaliyet alanı bellidir; bu bölge bir marina ve yat bağlama yeri olmadığı gibi buradan elde edilmeye çalışılan kazanç da hukuka uygun değildir. Tahsilatlar keyfidir. Mahalle sakinleri anayasadan doğan haklarını korumak için ilgili yerlere başvurularını yaptılar ve geri adım atmama konusunda son derece kararlılar.

'Kıyılarımızın işgal edilmesine izin vermeyeceğiz'

Çekilen tel için güvenlik sağlamak için balıkçı barınak yönetmeliğinin 9. maddesine atıf yapılmışsa da, 60 yıldır buna gerek duymayan barınağın, şimdi neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduğu merak konusudur. Çitleri yükseltme kararını kim, nasıl almıştır?

Kapalı kapılar ardında rant uğruna alınan kararlardan bıktık. Herkesin sorumluluğu bir diğerine attığı, bu dayanaksız ve usulsüz uygulamalara derhal son verilmelidir. Biz Osmanağa Mahalle sakinleri olarak Türkiye’nin dört bir yanında ormanlarımızın, kıyılarımızın ve yeşil alanlarımızın katakullilerle rant uğruna mahvedildiğini maalesef biliyoruz. Bugün buraya çit dikenlerin, yarın duvar örmeyeceğini nereden bileceğiz? Uzun yıllar boyunca ıslah çalışmasıyla temizlenerek bugünkü haline kavuşan suyun, kıyı tekne dolup taşmışken yeniden kirlenmesi nasıl engellenecek? Halkın kıyı şeridinde engellere takılmadan yürümesi nasıl sağlanacak? Kıyıdan kazanılan haksız kazanç kimlerin eline gidecek?

Biz Osmanağa Mahalle Sakinleri olarak konunun takipçisi olacağız, kıyılarımızın işgal edilmesine izin vermeyeceğiz."