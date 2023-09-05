Boğaziçi Rektörlüğü'nün yurt çözümü: Tabut gibi üçlü ranzalar

Boğaziçi Üniversitesi'nde, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından öğrencilerin halihazırda kaldığı beş yurdun boşaltılmasına karar verilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde halihazırda devam etmekte olan yurt sorununa ek olarak söz konusu beş yurtta kalmakta olan yaklaşık 1000 öğrencinin nasıl barınacağı ise soru işaretiydi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin AKP'li rektörü Naci İnci, barınma konusundaki sorunları reddedip söylenenlerin spekülasyon olduğunu söylemişti.

Üniversitede son olarak "barınma sorununa çözüm" adı altında boşaltılan kulüp odalarına adeta tabut ve kafesi andıran üçlü ranzalar yerleştirildi.

TKG: Tek derdiniz rant

Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Komünist Gençliği (TKG), öğrencilerin bu koşullara boyun eğmeyeceğini belirterek, rektörlüğe, "Tek derdiniz rant, tek düşündüğünüz temsilcisi olduğunuz düzenin gereklilikleri" diye seslendi.

TKG'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Naci İnci'nin çözümden anladığı öğrencileri 3 katlı ranzalarda yatırmak mı?

Hem kampüsteki sosyal ve kültürel faaliyetlere darbe vurup hem de bizlere insanca olmayan koşulları reva görenler, sağlıklı bir şekilde eğitim görebileceğimizi mi düşünüyor?

Soruyoruz, fakat cevabı çok iyi biliyoruz. Öğrencilerin nasıl koşullarda yaşadığı sizin umrunuzda değil. Tek derdiniz rant, tek düşündüğünüz temsilcisi olduğunuz düzenin gereklilikleri.

Biz bu koşullara da, bu düzene de boyun eğmeyeceğiz. Kampüslerde ve sokaklarda mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz."