AFAD: Kırklareli'nde yoğun yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayıp

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde orman içindeki turistik bungalovlar, yoğun sağanak yağış sonucu taşan dereler nedeniyle su altında kalmış ve yurttaşların kurtarılmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, mahsur kalan 12 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, 6 kişinin kurtarıldığı, 4 kişiye yönelik arama çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

AFAD'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"İğneada Sisli Vadisi’nde bulunan bungalov otellerin yer aldığı bölgede yoğun yağış sonucu 12 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Arama ve kurtarma ekiplerimiz tarafından 6 vatandaşımız kurtarılmış, iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 4 vatandaşımızın arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir."