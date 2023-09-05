Kırklareli'de sağanak nedeniyle dereler taştı: 1'i çocuk 5 kayıp

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ile İğneada beldesinde etkili olan sağanak, derelerde taşkına neden oldu. Demirköy'de, orman içindeki turistik bungalovlar, taşan dereler nedeniyle su altında kaldı.

DHA'nın haberine göre; bazı tatilcilerden haber alınamaması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, askerler ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Başlatılan arama çalışmalarında ormanda mahsur kalan 2 kişi, kurtarıldı. Haber alınamayan 1'i çocuk 5 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, yağışın öğleden sonra etkisini biraz yitirdiğini belirterek, "Turizm tesislerinde kalan kampçılardan kayıplar olduğu söyleniyor. Kampçıların ilk etapta 1'i çocuk 4 yetişkin kayıp olduğu bilgisi geldi. Havadan helikopter ve karadan da ekiplerin arama çalışmaları sürüyor" dedi.

AFAD Başkanı bölgeye gitti

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, bölgedeki çalışmaları koordine etmek üzere Kırklareli'ye gitti. Bölgede incelemelerde bulunan Kırklareli Valisi Birol Ekici de sabah saatlerinde 2, öğleden sonra da 2 olmak üzere 4 kişinin kurtarıldığını belirterek, bütün ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kırklareli Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada da "Demirköy-İğneada'da dün başlayan ve bugün de artarak devam eden aşırı sağanak yağışlar sonrasında su baskınlarının yaşandığı bölgemizde tüm ekiplerimiz hasar tespit ve arama tarama çalışmalarına Valimiz Sayın Birol Ekici koordinasyon ve yönetiminde aralıksız devam ediyor. İlimizde etkili olan aşırı sağanak yağışlar sebebiyle Demirköy-İğneada yolu arasında trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında ve gerekli olmadıkça yolu kullanmamalarını önemle rica ederiz" denildi.

​Demirköy ilçe merkezinde de taşkınlar nedeniyle bazı evleri su bastı, yollarda hasar oluştu.