HÜDA-PAR’dan alkol yasağına destek: ‘Ruhsatlı işletmelerde bile içki satılmamalı'

İstanbul Valiliği'nin 17 Ağustos'ta kamuya duyurulmayan bir genelgeyle açık alanlarda içki içilmesini yasakladığı ortaya çıktı. Vali Davut Gül, yasağın eski bir karara dayandırıldığını, asıl gerekçenin ''kadınların huzuru'' olduğunu ve kararda yasal mevzuatın tekrarlandığını iddia etti. Ancak iki hafta öncesine ait olduğu fark edilen genelgede açık alanda alkollü içkilerin satış ve tüketiminin yasaklandığı açıkça yazıyordu ve bu yasalara aykırıydı.

Valiliğin kararına destek Cumhur İttifakı ortağı ve Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen HÜDA PAR’dan geldi.

Partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yunus Emiroğlu söz konusu genelge için Vali Davut Gül’ü tebrik etti. Emiroğlu, ülkenin her yerinde bu kararın uygulanması gerektiğini söyleyerek, kamusal alandaki içki tüketimini hedef aldı:

“Ayrıca umuma açık bu alanlarda ruhsatlı işletmelerin de alkollü içki satışının yasaklanması, suç ve suçlu ile mücadele anlamında bir zorunluluktur. Çünkü kamu düzenini bozan, şiddet ve cinayet vakalarına yol açan, ailelerin dağılmasına neden olan ve toplumu ifsat eden en büyük felaket alkollü içki tüketimidir. Bütün istatistikler bu tespiti destekler mahiyettedir. Öte yandan İstanbul Barosunun bu kararın iptaline yönelik İdare Mahkemesi’ne açtığı davayı esefle karşılıyoruz. Bu iptal davası, toplumun huzuruna karşı açılmış bir davadır.”