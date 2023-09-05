Hani aç kalan falan yoktu? Yemekli mevlüt bulma gruplarının üye sayısı binleri aştı

Açlık ve yoksulluk sınırı geçtiğimiz aylarda belirlenen asgari ücretin şimdiden altında kalırken, yaşam maliyeti her geçen gün artmaya devam ediyor. Gıda enflasyonunun yükselişi durdurulamıyor, yemekhane ücretleri zamlanıyor... Kısacası yurttaşlar, en temel ihtiyaçlardan olan gıdaya ulaşamıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi birileri çıkıp, 'Aç kaldık' diyor. Vicdansızlık yapmayın. Ne aç kaldın? Aç kalan falan yok. Dürüst ol, samimi ol" diye dursun, yurttaşlar beslenebilmek için mevlüt ve düğünlerde dağıtılan yemeklerden haberdar olabilmek için sosyal medya üzerinden birçok şehirde "mevlüt ve düğün bulma" grupları kuruyor.

Asgari ücret eridi, gıda enflasyonu yükseldi

Haziran ayının son günlerinden net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi kararlaştırılan asgari ücret, aradan geçen kısa süre içinde eridi. Ağustos ayında yapılan güncel açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarına göre; açlık sınırı 12 bin 198 liraya, yoksulluk sınırı ise 39 bin 733 liraya yükseldi.

Yine ağustos ayında yapılan araştırmaya göre; gıda enflasyonu ortalama yüzde 72,9 olarak gerçekleşirken, emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 89,5 oldu. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 83,1 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 95,2 ve en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 114,4 olarak gerçekleşti.

Üniversiteler de milyarlarca liralık bütçelerinden, öğrencilerin yemek ücretlerine gerekli payı ayırmadı. Son aylarda birçok üniversitenin yemekhane ücretine yüzde 100 ila yüzde 200 oranında zam yapıldı.

Yemek menüleri ve davetyeler paylaşılıyor

Asgari ücretin alım gücü karşısında erimesi, gıda enflasyonunun yükselmesi, üniversite yönetimleri tarafından yemek ücretlerine yeterli payın ayrılmamasının ardından yurttaşlar, en temel ihtiyaçlarından olan beslenmeyi karşılayabilmek için mevlüt ve düğünlerde dağıtılan yemeklere ulaşmaya çalışıyor.

Sosyal medya platformlarında, Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere birçok farklı şehire yönelik "mevlüt ve düğün bulma" grupları kuruldu. Söz konusu gruplarda yemek dağıtımı yapılan mevlüt, düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin konumu, yemek menüsü ve davetyeleri paylaşılıyor.

Grupların bazılarında üye sayıları 30 bini aşmış durumda. Gruplarda paylaşımda bulunan profillerin yaş skalası ise oldukça geniş. Gruplarda yer alan yurttaşların arasında lise ve üniversite öğrencileri, işçiler ve emekliler bulunuyor.

Buradan "Aç kalan falan yok. Dürüst ol, samimi ol" diyen Erdoğan'a bir soru, "Hani ülkede aç kalan falan yoktu?"