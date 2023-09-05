İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir ayda 3 bin 765 lira arttı

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,59 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 42 bin 593 lira olarak hesaplandı.

Bir önceki aya göre yüzde 9,69 artan yaşama maliyeti, 3 bin 765 lira arttı.

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın ağustos ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en yüksek fiyat artışlarından birinin yüzde 144,37 artış oranıyla zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.