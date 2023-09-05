JPMorgan: Türkiye’de enflasyon Mayıs 2024'te tavan yapacak

ABD Merkezli yatırım bankası JPMorgan, Türkiye’de yıllık enflasyon oranının 2024 mayıs ayında tavan yaparak yüzde 73'e çıkacağı tahmini yaptı.
JPMorgan Türkiye için yıl sonu enflasyon oranı tahminini de güncelledi ve yüzde 62’den 65’e çıkardı.
Banka ayrıca, Merkez Bankası’nın gelecek yılki temel faiz oranına ilişkin tahminini de revize edip yüzde 40’dan yüzde 45'e çıkardı.
JPMorgan, müşterilere gönderdiği notta, enflasyondaki düşüş sürecinin uzun süreceğini gösterdiğini belirterek, "Enflasyonun kalıcı olmasını beklediğimizden, Mart 2024'teki yerel seçimlerden sonra enflasyonist baskılara karşı daha fazla parasal sıkılaştırma öngörüyoruz” dedi.