Güne soL'dan bakın: 31 Ekim 2023

Gazze'de 25. gün: İsrail, Gazze'de mülteci kampını vurdu, en az 100 can kaybı var

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığı, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtildi.

soL TV | Venezuela Komünist Partisi'nden Hector Rodriguez ile söyleşi

İzmir’de düzenlenen uluslararası toplantıya katılan Venezuela Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Sekreteri Hector Rodriguez soL TV'ye açıklamalarda bulundu.

Söğütlüçeşme davası görüldü: 'AVM inşaatı kent suçudur!'

Kadıköy Söğütlüçeşme’deki viyadük inşaatına karşı açılan dava görüldü. Davayı açan Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı, projenin bir kent suçu olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i uyardığı iddia edildi, İletişim Başkanlığı yalanladı

İletişim Başkanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e faiz artırımı konusunda uyarı yaptığı iddiasını yalanladı.

100. yıl konuşması hedef gösterilen öğretmen serbest bırakıldı

Cumhuriyetin yok edilmeye çalışıldığını vurguladığı konuşmasının ardından gözaltına alınan öğretmen asli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyetin 'Türkiye Yüzyılı’nı hedef aldı' ifadesi dikkati çekti.

Tarikat ve cemaatler holdingleşmeye devam ediyor: Menzil'den bir yeni şirket daha

'Şeyh Abdulbaki Elhüseyni'nin ölmesinin ardından üç oğlu arasında başlayan servet kavgası devam ederken, farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok şirketi bulunan Menzil cemaati yeni bir şirket kurdu.

Hacettepeli tıp öğrencisi İzzah Elif'in ardından: 'İdealist, dayanışmacı, başarılı bir arkadaşımızdı'

Dün akşam saatlerinde Hacettepe Öğrenci Yurdu'nda hayatını kaybeden İzzah Elif Khan'ın arkadaşları Elif'i soL'a anlattı: "Şaşkınlık içindeyiz. Elif çok iyi bir öğrenciydi."

Muğla Belediye Başkanı: Termik santralin tükettiği su Bodrum'un ihtiyacını karşılar

İki barajın kuruduğu Bodrum'da su kesintileri başladı. Sorunun çözümü için bölgede faaliyet gösteren enerji santrallerine işaret edildi.

1,5 milyon kız çocuğu ve kadının okuma yazması yok

TÜİK verilerine göre 15 yaş ve üzeri yetişkin nüfusta yer alan 1 milyon 501 bin 903 kız çocuğu ve kadın okuma yazma bilmiyor.

Asansör faciasının yaşandığı yurdun öğrencilerine pis ve pişmemiş yemek verdiler

Geçtiğimiz hafta asansör faciasının yaşandığı Aydın KYK yurdu öğrencilerine dün akşam yemeğinde tam pişmemiş yemek servis edilirken yemeğin içinden pislik çıktığı öğrenildi.