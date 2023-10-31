Muğla Belediye Başkanı: Termik santralin tükettiği su Bodrum'un ihtiyacını karşılar

Muğla Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Osman Gürün, su kıtlığıyla sıkça gündeme gelen Bordum'un su ihtiyacının 44,41 metreküp olduğunu, Devlet Su İşleri'nin bunun sadece yüzde 63’ünü kente tahsis ettiğini söyledi. Gürün ''Yeniköy Termik Santrali yılda 13 milyon metreküp su tüketiyor. Bodrum’a aktarılsa su ihtiyacı karşılanır” dedi.

10Haber'e konuşan Osman Gürün'ün yaptığı hesaba göre Bodrum'un yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacının yaklaşık 16 metreküpü karşılanmıyor.

Gürün, şöyle konuştu:

“Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne(MUSKİ) tahsis edilmiş kullanılabilir su miktarı Geyik Barajı ve Çamköy Yeraltı Su Kaynaklarından yılda 9,72 Milyon metreküp, Mumcular Barajı ve yeraltı su kaynaklarından 10,60 milyon metreküp, yarımada geneli muhtelif yer altı su kaynaklarından 9 Milyon metreküp olmak üzere 29,50 Milyon metreküp olarak belirlenmiştir. Ne yazık ki son yıllarda yeraltı su kaynaklarından temin edilen su miktarı önemli ölçüde azalmış ve yukarıda tahsis edildiği belirtilen su miktarları artık alınamamaktadır. Buna rağmen insani amaçlı su tüketimi su ihtiyacının %63’ü karşılanabiliyorken bölgede bulunan iki termik santralden sadece Yeniköy Termik santrali yılda 13 milyon metreküp su tüketmekte olup tamamını da kamu kaynaklarıyla yapılmış Geyik Barajı ve Dereköy yeraltı kaynaklarından temin etmektedir. Bu suyun tamamı Bodrum’a aktarılsa kentin su ihtiyacının nerdeyse tamamı karşılanacak düzeye ulaşacaktır.”