Kömür madeni için talan: Bodrum'un su kaynağı artık Suçıkan değil, 'Suçıkmayan'

Bodrum'un su kaynaklarından biri olan Karacahisar'ın Suçıkan mevkindeki akarsular, kömür madeni kurulacağı gerekçesiyle sondajlanarak yeraltına itildi. Bölgede yaşayan yurttaşlar, sondaj çalışmaları sonrasında bölgedeki ekolojik dengenin bozulmasına tepki gösterdi. Ekiplerin geliş sebebini sadece su olup olmadığını ölçmek olarak aktardığını belirten yurttaşlar sonucun böyle olmadığını anlattı. Konuyla ilgili konuşan bir yurttaş, yine gelen ekipten birinin kendisine "Amaç o değil, amaç; kömürün üzerindeki suyu kömürün altına çekip kömürü işleyebilmek" dediğini açıkladı.

‘Bırakın insanın içeceği suyu, arının içeceği su kalmadı’

Karacahisarlı bir yurttaş ise kuruyan kaynak suları ve bozulan ekolojik dengeyi anlattı. Kömür madeni için sondaj çalışmaları sebebiyle kuraklığın arttığını ve susuz kaldıklarını söyledi. 2014 yılında başlayan süreçle 18 köyün yaşadığı talana dikkat çeken yurttaş, Bodrum'un su kaynağı olan bölgelerin bu sebeple kuruduğunu anlattı. Bodrum'daki su probleminin ana nedeni olarak yapılan sondaj işlemlerini işaret etti.

Yöre sakinleri şunları anlattı:

"Burası sadece Karacahisar'ın su bölgesi değil, tüm Milas'ın en güzel su kaynaklarının olduğu yer. 2014 yılına kadar burada 38 tane göze vardı ve o kadar güzel su kaynardı ki içme suyunu buradan herkes alırdı. Piknik yerlerimiz burası, herkesin bahçeleri yapılırdı. Tütün geçim kaynağımızdı, 2010 yılından sonra tütün de bitti. 2014 yılına kadar yılan balıkları vardı burada, kaplumbağalar vardı, kurbağalar, balıklar. Herkes balık tutardı köyümüzde, çok harika bir suyumuz vardı.

2014 yılında bir ekip geldi, Karacahisar dahil Milas'ta 18 tane köy kömür sahası ilan edildi. O zaman sondajlar yapıldı, kömürün üzerinde çok büyük su var. Buradan çıkan 38 tane gözenin suyu kömürün üzerinde olduğu için o suyu kömürün altına çekip işlemek amacıyla buraya ekipler gönderdiler. Sadece Karacahisar bölgesinde, gelen ekiplerin söylediğine göre '50 tane kuyu açmamız lazım ki bu suyu kömürün altına çekebilelim.' denildi. Köylülerin bazıları müsaade etti ama biz Suçıkan bölgesinde kesinlikle buna müsaade etmedik. Hatta gelip söylediklerinde, 'Beyefendi, lütfen siz bir köylüyü ikna edin. Biz hiçbir şey yapmıyoruz, sadece su var mı, yok mu ona bakacağız' dediler ama sonradan kendi içlerinden birisi 'Amaç o değil, amaç; kömürün üzerindeki suyu kömürün altına çekip kömürü işleyebilmek' dedi.

Bizler müsaade etmeyeceğiz, Suçıkan bölgesindeki bütün arkadaşlar müsaade etmeyince arkadaki Hazine arazisinde çamları kestiler ve 100 metrekare ile 4 tane sondaj vurdular. Suçıkan bölgesine açılacak sondaj, 100 metrekare yere açıldı ve suyu çektiler. 2014'ten sonra da su yavaş yavaş eksildi, bugüne kadar ne su kaldı, ne balığımız kaldı, ne kurbağamız, ne su yılanlarımız kaldı. Suyumuzu kuruttuk."

‘Sadece suyumuzu kurutmakla kalmadılar ağaçlarımızı kesiyorlar’

Burası artık Suçıkan değil, 'Suçıkmayan'. Bilmiyorum nereye kadar gidecek ama canice, vahşice bir işlemdi bu kömür için sondajı vurup suyu kurutmak. Sadece suyumuz kurutmakla kalmadılar tabii şimdi ağaçlarımızı kesiyorlar. Daha sonra da toprağımızı da alacaklar elimizden. Sonuçta, insanlara yaşam alanı bırakmayacaklar.

Bodrumluların daha fazla isyan etmesi gerekiyor bu olaya. Bodrum ve Güllük'ün içme suyu kaynakları olduğu gibi burada, Karacahisar'ın Çamköyü bölgesinde. Şimdi onlar da kuruyacak. Yavaş yavaş onlar da kuruma aşamasına geldi. Bodrum niye su sıkıntısı çekiyor şu anda? Bu kuyular kuruduğu için. Daha önce 12 kuyu vardı, şimdi 8 kuyu düştü. Kuyular kuruyor yavaş yavaş. Eğer böyle giderse, bu işlem durdurulmazsa en fazla 7-8 sene içerisinde Bodrum susuz kalacaktır yeni bir kaynak bulamazlarsa." (ANKA)