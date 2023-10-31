Tarikat ve cemaatler holdingleşmeye devam ediyor: Menzil'den bir yeni şirket daha

AKP iktidarında servetlerini katlayarak büyüten tarikatlar, hız kesmeden holdingleşmeye devam ediyor. AKP üst yönetimiyle yakın ilişkileri olduğu bilinen Menzil cemaati, Fethullahçılardan boşalan alandan en büyük payı alan cemaatlerin başında geliyor.

Bakanlıklar içerisinde örgütlenen ve milyarlarca lirayı yöneten cemaatin, farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok şirketi bulunuyor. Menzil'in şirketleri arasına bir yenisi eklendi.

Hac ve Umre turları düzenleyecekler

BirGün'ün haberine göre, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 14 Eylül tarihli sayısında, Menzil’in “Kasri Arifan Turizm” adıyla bir şirket daha kurduğu ortaya çıktı.

“Hac ve Umre” turları düzenleyeceği açıklanan şirket 1 milyon lira sermayeyle Menzil’i yöneten Elhüseyni ailesi tarafında kuruldu.

Şirketin resmi sahipleriyse Abdulhamid Elhüseyni, Muhammed Şirin Elhüseyni.

'Gavs' öldü, servet kavgası devam ediyor

Menzil Cemaati'nin mensuplarının “Gavs” olarak nitelendirdiği “Şeyh Abdulbaki Elhüseyni”nin 12 Temmuz’da ölmesinin ardından Elhüseyni'nin üç oğlu cemaatin servetini paylaşamamış ve tartışmalar kamuoyuna yanmıştı.

Elhüseyni’nin oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek, önce “eş şeyhlik” denilen bir sistemle cemaati birlikte yöneteceklerini açıklamış, sonra serveti paylaşamayarak kavgaya tutuşmuştu.

En fazla müride sahip olduğu belirtilen Muhammed Saki, cemaatin mevcut dernek ve vakıflarıyla ilişiğini kesmiş ve Serhendi Vakfı ile Dehlevi Yayınları’nı ve Nezir Derneği’ni kurmuştu. Muhammed Mubarek ve Muhammed Fettah ise büyük oranda birlikte hareket etmeye başlamıştı. Menzil Cemaati’nin mevcut dernek ve vakıfları da bu iki kardeşin yönetimine bırakılmıştı. Ancak, cemaatin birçok kentte bulunan külliye, dergâh ve Semerkand Vakfı’na bağlı gayrimenkulleri bölüşülememişti.

Devlet eliyle beslenen ve servetine servet katarak milyarlarca lira sermayeye ulaşan cemaatte, kardeşlerin mülk kavgasıysa hala devam ediyor.

Tarikatlar pastayı nasıl paylaşıyor?

soL TV, AKP'yi ayakta tutan iki güçten birisi olan tarikatların holdingleşmesini ve giderek zenginleşmesini işlemişti.

soL TV'nin "AKP'li Yıllarda Tarikatlar: Pastayı Nasıl Paylaşıyorlar? Hangi Şehirde Hangi Cemaat Güçlü?" başlıklı video haberi şöyle: