Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i uyardığı iddia edildi, İletişim Başkanlığı yalanladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e faiz artırımı konusunda uyarı yaptığı iddiası üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiayı yalanladı.

Gazeteci Barış Soydan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Arka arkaya faiz artırımları sonrasında somut sonuç alınamamış olması dolayısıyla' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e uyarı ilettiği çok konuşulan bir iddia. Ben iki güvenilir kaynaktan duydum" ifadelerine yer verdi.

'Kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan, spekülatif haberlere itibar etmeyin'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide somut bir düzelme olmadığı için Mehmet Şimşek'e bir uyarı iletti" iddiasının doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili tüm kurumlar, Türkiye ekonomisinin hedeflerine ulaşması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda güvensizlik ve tedirginlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan, spekülatif haberlere itibar etmeyiniz."