100. yıl konuşması hedef gösterilen öğretmen serbest bırakıldı

Türk Eğitim Derneği Koleji (TED) Antalya şubesinde 29 Ekim töreninde yapılan bir konuşma iktidara yakın isimler tarafından hedef alındı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla dün gece gözaltına alınan öğretmen savcılık ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

‘Cumhuriyetin yok edilmeye çalışıldığı’ vurgusunun yapıldığı konuşmayı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski AKP milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, iktidara yakın Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hilal Kaplan’ın boşandığı kocası Süheyb Öğüt’ün kurucuları arasında olan BosphorusGlobal’in kurduğu Yekvücut isimli hesap hedef aldı.

Kim, ne dedi?

Melih Gökçek X hesabından “Okul bu kadını uzaklaştı okul kesin kapatılmalı, bakanlık işlem yapmalı” dedi

Eğitim Bir Sen Başkanı da “Bu konuşmanın yapıldığı yer bir eğitim kurumu olamaz. Birliğin ve beraberliğin bayraktarlığını yapacak eğitim kurumlarında tüm bunları baltalayan bir dil kullanılamaz, bu dile müsaade edilemez” ifadelerini kullandı.

Eski AKP’li vekil Gökçen Özdoğan Enç de ‘şahıs’ olarak nitelediği de öğretmen için “Antalya Ted Koleji edebiyat öğretmeni olan şahsın konuşmalarından okul idaresinin haberinin olmaması imkansız. Kullandığı cümleler nefret ve kin tohumları atmak için özellikle seçilmiş. Milli Eğitim Bakanlığı gereğini yapacaktır” diye yazdı.

Gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan öğretmenin konuşması şöyle:

“Onun için canını vermeye hazır olanların yanında onun adını anmaktan imtina edenlerle beraber Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar.

Bir anda yüz yıl önce anayasaya cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler bir yanda bugün bunu yok etmeye çalışan Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar. Peki, tüm bunlar olurken sen neredesin? Bildin mi yüzyıl önce kurulmuş cumhuriyetin değerini ? Özgürlük kelimesinin anlamını kavrayabildin mi gerçekten? Kula kulluk etmediğin için her gün şükrettin mi yaradana? Koskaca ülken Araplar için darphane, Bulgarlar için AVM, Suriyeliler için doğumhane bizim için tımarhaneye dönüştürülmeye çalışılırken sen neredesin? Tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti ibaresi sökülürken; milli marşını kağıda bakmadan okuyamayan ya da milli marş okunurken ayağa kalkmaya tenezzül etmeyen bir güruh gencecik kadın sporcuları yaftalayıp millilikten söz ederken sen neredesin?

Cumhuriyetin göz bebeği bütün fabrikaları bir bir yabancılara satılırken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı parası olan herkese çerez gibi dağıtılırken yabancılar ülkende imtiyazlar içinde sefa sürerken parası olan her şeye hüküm verirken memurun doktorun işçin öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken, geleceğin güvencesi gençler umutsuzca gitmenin yollarını ararken sen neredesin?“

Emniyet: Türkiye Yüzyılı’nı hedef aldı

Antalya Emniyet Müdürlüğü, öğretmenin “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

“Türkiye Yüzyılı’nı hedef aldığı” ifadesinin kullanıldığı Emniyet açıklaması şöyle:

''Konuşma yapan şahsın bir öğretmen olduğu, konuşması içeriğinde Türkiye Yüzyılı’nı hedef aldığı, bir eğitim kurumunda siyaset yapıldığı ve birlik ve beraberliği zedeleyerek, ayrıştırıcı tutumun sergilendiği vb.’ şekilde yer alan görüşler üzerine;

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatına istinaden, Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın tespitine yönelik çalışmalar yapılmış, yapılan araştırmalarda; Şüpheli (E.K.) isimli şahıs 30.10.2023 günü yakalanmış, şahıs hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesi kapsamında; ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan adli işlem yapılmaktadır.”