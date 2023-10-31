Hacettepeli tıp öğrencisi İzzah Elif'in ardından: 'İdealist, dayanışmacı, başarılı bir arkadaşımızdı'

İzzah Elif Khan henüz 24 yaşıdaydı. İdealist ve çalışkan bir öğrenciydi. 30 Ekim günü akşam saatlerinde görevliler yurt odasında cansız bedeniyle karşılaştı. Elif'in hayatına son verdiği iddia edildi. Hacettepe Üniversitesi de kurumsal X hesabından yaptığı paylaşımda "İlk tespitlere göre hayatına son verdiği değerlendirilen öğrencimiz" ifadelerini kullandı.

Bazı arkadaşları Elif, bazıları ise İzzah diye çağırıyordu kendisini. soL'a konuşan öğrencilerin hemen hemen hepsi de aynı şeylerden bahsediyor. "Elif dayanışmacı, yardımsever, idealist bir öğrenciydi."

'Daha iki gün önce Cumhuriyet kutlamalarında beraberdik'

İzzah Elif, Pakistanlı bir baba ve Türk bir annenin çocuğuydu. Türkiye'de doğan Elif dört dil biliyor ve çocuk doktoru olmak istiyordu. Kendi açtığı sosyal medya hesabında çocuk sağlığı konusunda içerikler üretiyor ve paylaşımlar yapıyordu.

Bir arkadaşı, Elif için "Çok idealist, her şeyin daha iyisi olması için çaba gösteren bir arkadaşımızdı. Daha iki gün önce Anıtkabir'de Cumhuriyet'in 100. yılı için yan yana gelmiştik. Coşkuluydu. Enerjikti. O mutlulukla bu kötü haber arasında dağlar var. Hala inanmakta güçlük çekiyorum" diyor.

Çocuk doktoru olmak isteyen İzzah Elif, kendi açtığı sosyal medya hesabında çocuk sağlığı hakkında bilgilendirmeler yapıyor ve içerikler üretiyordu.

Derslerinde başarılı olduğu ifade edilen İzzah Elif, düzenli not tutan, tüm notlarını arkadaşlarıyla paylaşan bir öğrenci olarak tanınıyor. Bir arkadaşı, onu anlatırken "Not mu alacaksın, İzzah'ı bulursun. Staj sorunu mu yaşıyorsun, İzzah çözerdi. Bir şekilde herkese dokunmuştu İzzah. İyiliğine, dayanışmasına herkes az çok temas etmiştir" diyor.

Son on gün içinde yaşanan dördüncü can kaybı

Son günlerde Türkiye'de genç ölümleri ve üniversitede okuyan öğrencilerin durumu daha da can yakıcı bir hale geldi. Yaşanan ölümlere dair henüz derli toplu bir araştırma yapılmazken, gençlerin ölümlerine dair oluşan kamuoyunda barınma ve eğitim sorunlarına eşlik eden geçinme kaygısı öne çıkarıyor.

Dün okul arkadaşları İzzah Elif'in kaldığı yurdun önünde bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı. Öğrenciler "Bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz. Artık yeter" derken hem yaşanan sorunlara açıklık getirilmesini hem de çözüm için hızlıca adım atılmasını talep ediyor.