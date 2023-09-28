Güne soL'dan bakın: 28 Eylül Perşembe

Bir 'money talks' hikayesi: Türkiye’nin Azerbaycan’ı desteklemesinin arkasındaki gerçek sebep

Azerilerle Türkler “tek millet” olduğundan değil. Azeri sermayesi, Ermeni sermayesinin asla sunamayacağı olanakları AKP iktidarının ayaklarına serdiği için Ermenistan kaybetti.

Salih Müslim NATO dedi, Gladio dedi, ABD'yle müttefik olduklarından bahsetmedi

Salih Müslim, uzun uzun "Öcalan'a büyük komplo"yu, BOP projesini, ABD'nin 90'larda Kürtleri istemediğini anlattı. Ama neyi "unuttu"? Bugün ABD'yle müttefik olduklarını söylemeyi.

Altın Portakal’da yarı zafer var: AKP yeni taktiğe geçiyor

Siyasi baskı sopasını kullandılar, film yasakladılar. Sanatçılar sert tepki gösterince kaybettiler. Yeni taktik, “para sopası” olacak.

MİT’çi gazeteciler tartışması: İkinci mesleğinin belgesi olsa yazamayacaktık zaten

Silah talimi yapmak için halka açık bir poligona gidiyorsunuz. Bir de ne görüyorsunuz? Bir devlet bakanı ve bir üst düzey MİT görevlisi de orada. İlahi Uğur Dündar, devletin atış poligonu yok mu?

Plansızlık yine öğrencileri perişan etti: 4 gün kala 'eğitim uzaktan, dönün' dediler

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde 29 Ağustos’ta açıklanan eğitim şekli okulların açılmasına 4 gün kala “yeniden” değerlendirildi. Plansızlığa öğrenciler tepkili.

Diyanet bakanlıklara yolladığı genelgede açıkça ifade etti: Din ile kuşatacağız!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bakanlıklara ilettiği genelgede kurum personelinin Mevlid-i Nebi etkinliklere katılması "tavsiye" edilirken genelgede "kuşatıcı din hizmeti" ifadesi yer alıyor.

Gezi Parkı davasında Kavala ve Atalay'ın da arasında olduğu 5 kişinin cezası onandı

Sekiz sanıklı Gezi Parkı davasında; Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku hakkındaki mahkumiyet hükümlerinin onanması kararlaştırıldı.

Doğalgazda 3 şirkete kayyım atandı, gerekçe borç: O zaman diğerlerini de devletleştirin!

3 doğalgaz dağıtım şirketine kayyım atayan EPDK, gerekçe olarak "borçlarını ödememelerini" gösterdi. soL, "Kesinti"de ortaya koydu: Elektrik şirketlerinin devlete borcu 15 milyar lira!

Gaziantep'te TÜGVA'ya 135 okul tahsis edildi: Giderler bakanlık tarafından karşılandı

TÜGVA'ya Gaziantep'te düzenlediği yaz kursları için 135 okul tahsis edildi, giderler bakanlık tarafından karşılandı. TKP il örgütü "Gerici vakıfları okullarızda istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

AYM ek MTV'nin iptali istemini reddetti

AYM ek MTV ödenmesini öngören yasal düzenlemenin iptal istemini reddetti. AYM'den iptal kararı çıkması beklentisiyle ek MTV ödemeleri yüzde 20'li seviyelerde kalmıştı.

Resmen tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti kendisini feshediyor

Karabağ'daki Ermeni yetkilileri Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin 1 Ocak 2024'ten itibaren feshedileceğine dair kararnamenin imzalandığını duyurdu.