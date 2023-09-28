Resmen tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti kendisini feshediyor

Karabağ'daki Ermeni yetkililer resmen tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti lideri Samvel Şahramanyan'ın tüm devlet kurumlarının 1 Ocak 2024'a kadar feshedilmesi için kararnameyi imzaladığını duyurdu.

Kararnameye göre 1 Ocak 2024 itibariyle Dağlık Karabağ Cumhuriyeti varlığını sona erdirmiş olacak.

19 Eylül 2023'ten sonra oluşan durum nedeniyle atılacak adımlara ilişkin olduğu belirtilen kararnamede, bölgedeki Ermenilerin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sunduğu yeniden entegrasyon koşullarına uygun olarak Karabağ'da kalma veya ayrılma konusunda bağımsız ve bireysel karar vereceği kaydedildi.

Azerbaycan'ın 19 Eylül 2023'te bölgeye düzenlediği askeri harekattan 24 saat sonra bölgedeki Ermeni güçler silah bırakarak ateşkesi kabul etmişti. Karabağ'daki on binlerce Ermeninin "etnik temizlik" kaygısıyla bölgeden Ermenistan'a göçü başlamıştı.