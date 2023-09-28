Salih Müslim NATO dedi, Gladio dedi, ABD'yle müttefik olduklarından bahsetmedi

Uzun zamandır cezaevinde kendisinden bilgi alınamayan ve avukatlarıyla görüşmesine izin verilmeyen Öcalan'ın uluslararası güçlerin de devreye girmesiyle Türkiye'ye teslim edilmesinin üzerinden yaklaşık 25 yıl geçti. Kürt basınında, "büyük komplo" denilen yakalanmanın yıldönümü vesilesiyle birçok kişiyle mülakatlar yayımlanıyor.

Bunlardan biri de Salih Müslim'le yapıldı.

Suriye'deki Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eşbaşkanı Salih Müslim verdiği mülakatta, Abdullah Öcalan’ın uluslarası güçlerin devreye girmesiyle birlikte Türkiye'ye getirilişini ve akabinde yaşananları anlattı.

Mezopotamya Ajansı'ndan Emrullah Acar'ın haberine göre Salih Müslim, 1999 yılının 15 Şubat tarihinde dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in "Abdullah Öcalan Türkiye'dedir" ifadesiyle birlikte başlayan süreci NATO ve Gladio'nun desteğiyle hayata geçirilen bir proje olarak yorumluyor.

'Büyük Ortadoğu Projesi'nde Kürtlere yer yoktu'

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim 1990'lı yıllarda büyüyen Kürt ulusal hareketinin Büyük Ortadoğu Projesi'nin planlarında yer almadığını ve bu mücadelenin esasında "BOP'un planlarını bozduğunu" öne sürdü. Öcalan'ın bu yüzden yakalanıp Türkiye'ye teslim edildiğini söyleyen Müslim, "Komploda birçok uluslararası güç yer aldı. NATO, Gladio başta olmak üzere 40’ı aşkın devlet ve istihbarat örgütü yer aldı” dedi.

Öcalan'ın tutuklanmasının sorumlusu olarak uluslararası komployu ve Gladio'yu tarif eden Müslim, sonradan bu planların nasıl bozulduğuna değinmezken, PYD'nin Suriye'de aynı uluslararası güçlerle kurduğu ittifakı unuttu.

Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişi, PYD ve Amerika

PKK lideri Abdullah Öcalan daha önce yaptığı konuşmalarda, yakalandığı esnada yanında Türkçe konuşan kimse olmadığına, İmralı'ya yerleştirildiği süreçte bile kendisine Norveçliler dahil birçok farklı ülkeden kişilerin eşlik ettiğini ifade etmişti. Dönemin kamuoyunda, yapılan operasyon için ABD'nin varlığı konuşulmuş ve Türkiye'nin tek başına böylesi bir operasyonun altından kalkamayacağının altı çizilmişti. Ecevit'in daha sonraları “Amerikalılar neden bize Öcalan’ı verdi” dediği de yine kamuoyunun hafızasında yer alan örneklerden.

Ancak Salih Müslim'in Öcalan'ın yakalanma sürecine dair uluslararası güçleri işaret etmesi "Salih Müslim kendi kurduğu ittifakı unuttu mu?" sorusunu akıllara getirdi. Son zamanlarda PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde Rojava olarak tanımlanan bölgede ABD ve onun öncülüğündeki uluslararası güçlerle kurduğu ittifak, PYD'ye bağlı birliklerin ABD'nin desteği ile hayata geçirdiği ekonomik ve askeri çalışmalar bir süredir kamuoyunun gündeminde.