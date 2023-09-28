Plansızlık yine öğrencileri perişan etti: 4 gün kala 'eğitim uzaktan, dönün' dediler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversite, lise ve ilkokul düzeyinde eğitim-öğretime ilişkin plansızlık sürüyor. Öğrencilerin barınmasına ilişkin sorunlar giderilemezken, depremden etkilenen kentlerin genelinde de barınma sorunu hâlâ çözülemedi.

Kahramanmaraş’ta bulunan Sütçü İmam Üniversitesi’nde de benzer sorunlar sürüyor. Bazı bölümlerde yüz yüze eğitim kararı alınan üniversitede 2 Ekim’de eğitim-öğretim yılı başlayacağı için öğrenciler kente geldi. Ev tutan ya da özel yurtlara yerleşen öğrencilerin planları üniversitesinin 27 Eylül’de yaptığı duyuruyla bozuldu.

YÖK Başkanı ‘uzaktan’ dedi

Okulların açılmasına 4 gün kala üniversite fikir değişikliğine gitti ve uygulamalı olmayan bölümlerin uzaktan eğitim almasına karar verildi. Karara dair ilgi çeken noktalardan birine soL ulaştı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerin rektörleriyle 22 Eylül’de bir araya geldiğinde bu konu konuşuldu. Plansızlığın had safhaya ulaştığı olayda, Özvar uzaktan eğitime daha sıcak olduğunun sinyalini verdi.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelere YÖK tarafından gönderilen yazıda fakülte ve yüksekokulların önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağı ilan edildi.

Bakanlık yurtlarına tadilat yapılmamış, kapasite artırılmamış

Bunun üzerine 29 Ağustos tarihinde açıklanan eğitim şekliyle ilgili Sütçü İmam Üniversitesi’nin senatosu bir araya geldi ve “yeniden” değerlendirildi. Okulun fiziki ve teknolojik alt yapı imkanlarının genel olarak olarak yüz yüze eğitime hazır ve yeterli olduğu vurgulanan açıklamada, “depremin şehirde oluşturduğu olumsuzlukların halen sürmesi ve barınma sorunu” sebebiyle uzaktan eğitime geçildiği ilan edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı yurt binalarının tamiratlarının yapılamadığı, kapasite artırım işlemlerinin gerçekleştirilemediği ifade edildi. Sorunların çözümleri için “süreye ihtiyaç” olduğu vurgulandı.

Okullar açılacağı için kente dönen, ev tutan ya da özel yurtlara yerleşen öğrencilerin ne yapacağı belirsiz. Eğitim şekline ilişkin alınan kararın okulların açılmasına bir hafta kala duyurulmasına öğrenciler tepkili.