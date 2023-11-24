Güne soL'dan bakın: 24 Kasım 2023

soL TV | İslamcının İsrail ile imtihanı: Bir ileri iki geri

soL TV'nin yeni dosyasında İslamcı hareketin icat ettiği sözde yardım kuruluşu İHH’nın AKP öncesi ve sonrasındaki durumu masaya yatırıldı.

Kemal Okuyan: Aşırı sağın yükselmesinin nedeni gerçek sol siyasetin var olmaması

TKP Genel Sekreteri Okuyan, TKP'nin Sesi programında, dünyada aşırı sağın insanların bir çıkış arayışında olması nedeniyle yükseldiğini ve bunun gerçek bir sol siyasetle çözülebileceğini vurguladı.

Amazon işçileri 'Kara Cuma'da greve çıktı

Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya Amazon’un dağıtım merkezlerinde çalışanlar ücret dahil çalışma şartlarını protesto ediyor.

Bir Doğa Koleji klasiği: Patron değişiyor, öğretmenlerin kaderi değişmiyor

Doğa Koleji tarihinde patronlar geldi geçti, ancak öğretmenlerin ne çalışma koşullarında ne de ücretlerinde bir iyileşme gözlendi. Kolejdeki sorunları Birlik Sendikası üyesi öğretmenlerle konuştuk.

Sputnik grevi 100. gününde: İlk işe iade davasında zafer

Sputnik grevinde Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi çalışanların işyeri temsilcisi Necdet Eksilmez, açtığı işe iade davasını ilk duruşmada kazandı.

İşte AKP'nin seçim kaynağı: Bütçenin 138 katını harcadılar, bütün memurları kapı kapı dolaştırdılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, seçim öncesi milyonlarca haneyi ziyaret ettiği sosyal yardım projesi nedeniyle ayırdığı bütçenin 138 katını harcamış.

Öğretmenler iş bıraktı: 'Riyakarca övgüler değil, haklarımızı istiyoruz'

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Eğitim-İş Sendikası üyesi öğretmenler bir günlük iş bırakma eylemi yapıyor. Öğretmenler insanca yaşamak, laik ve bilimsel eğitim vermek istiyor.

KDK'den 25 Kasım'da 25 ayrı etkinlik: Emekçi kadınlar Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’ne

Kadın Dayanışma Komiteleri, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde 25 farklı yerleşimde buluşmalar, eylemler ve söyleşiler düzenleyerek buluşacak, THTM'ye yollayacağı temsilci adaylarını seçecek.

7 hafta süren saldırıların ardından Gazze'de 4 günlük ateşkes başladı

İsrail insani aranın ilk dakikasına kadar Gazze'yi vurmaya devam etti. Yerel saatle 07.00'den itibaren 4 günlük insani ara başladı.