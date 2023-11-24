Kemal Okuyan: Aşırı sağın yükselmesinin nedeni gerçek sol siyasetin var olmaması

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, bugün TKP'nin Sesi'nde yayınlanan "Haftaya Bakış" programında dünyadan Türkiye'ye aşırı sağın yükselişi nedeniyle oluşan paniğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Panik yok' başlıklı programda, bu hafta dünya genelinde aşırı sağın yükselişi nedeniyle Türkiye'de ve dünyada bir paniğin var olduğuna dikkat çeken Okuyan, Arjantin’de fanatik liberal Javier Milei'nin devlet başkanı seçildiğini, Hollanda'da da aşırı sağcı Geert Wilders'in partisi Özgürlük Partisi'nin birinci parti çıktığını hatırlattı.

Arjantin'de devlet başkanı olan Milei'nin ülkesinin para birimi pesoyu bırakıp ABD dolarına geçme vaadinde bulunduğunu ve Turgut Özal tarzında bir siyasetçi olduğunu anımsatan Okuyan, Arjantin konusunda panikleyenlerin; uzlaşma, ılımlılık, birazcık sağcılık birazcık solculukla işi idare edebileceğini sananların olduğunu belirtti.

Hollanda'da da "daha az aşırı sağcı" Dilan Yeşilgöz’ün partisi Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin zafer beklentilerinin aksine üçüncü çıktığını ifade eden Okuyan, Dilan Yeşilgöz için "Türkiye’den çıkmak zorunda kalan bir sendikacının kızı yani siyasi bir göçmen ailenin mensubu. Kendisi göçmen ama Hollanda’da göçmen düşmanlığında birinciliği kimseye bırakmayan bir siyasetçi" değerlendirmesinde bulundu.

'Aşırı sağın yükselmesinin nedeni sol siyasetin var olmaması'

Bu partilerin adındaki "özgürlük" kelimelerine aldanılmaması gerektiğine işaret eden Okuyan, şunları söyledi:

"Bizde de adında adalet olan bir parti iktidarda uzun yıllardır. Bir anlam ifade etmiyor bu partiler. Zaten Avrupa’da bu partilerin adını kimse bilmiyor ömürleri de kısa sürüyor. Arjantin ve Hollanda’da sağcı partilerin adayların seçimi kazanmasından panikledi insanlar, ama aslında bu eğilim Avrupa’da uzun süredir bir gerçek. Macaristan‘daki Orban’ı hatırlayalım. Kimileri Erdoğan’la çok benzeştiriyorlar Macaristan‘daki Orban iktidarını. Sonra iki önemli Avrupa ülkesine bakabiliriz. İtalya’da Meloni başbakan. Bu kadın da ilk gençlik yıllarından bu yana bayağı faşist hareketin içerisinden geliyor, orada yetişmiş. Almanya’da seçimler yaklaşıyor ve işte Almanya için AFD alternatif ve birinci parti gözüküyor bütün anketlerde. Irkçı, bayağı faşizan bir partiden söz ediyoruz. Almanya’da da panik var."

Aşırı sağın Türkiye'de de yükseldiğini hatırlatan Okuyan, bunun nedeninin ülkede sol siyasetin var olmadığını vurguladı. Okuyan, kapitalizmin dünya genelinde yarattığı benzer ağır sorunları şöyle değerlendirdi:

"Savaşlar, etnik çatışmalar, güvencesizlik, göçler, işsizlik bütün bunlar yoksul halk kesimlerinde kaygıya neden oluyor. İnsanlar çözüm arıyorlar, bu kadar ağır sorunların çözümü de radikal olur. Aslında insanlar, geniş halk yığınları, radikal çözüm arıyor. Radikal çözüm dendi mi akla sol gelirdi eskiden, ama solu evcilleştirdiler, düzen değişikliği yerine kimlik siyaseti ve benzeri olgular geçti. Beynimizi yıkadılar, yıllarca etnisitelerle, kimliklerle ekonomide hem sermaye hem emeği mutlu edeceğiz diye saçma saçma sapan modelleri solculuk diye yutturmaya kalktılar. Parlamentoya saplanmış kapitalist sömürüye makyaj yapmakla yetinen, sözde solcu sosyal demokrat iktidarlar kısa ömürlerinde her bir örnekte, her ülkede iktidara geldiklerinde yüksek enflasyon ve yolsuzluğa gömdüler ülkeyi ve çekip gittiler."

'Sağ somut söylemlerle yola çıkarken, sol hiçbir şey söylemiyor'

Millei'nin “Peso yerine dolar kullanacağız” vaadi nedeniyle normalde vatan hainliği ile suçlanması gerektiğini ama somut bir söylemle ortaya çıktığını kaydeden Okuyan, Türkiye'deki benzer duruma ilişkin şunları söyledi:

"Aynı kişi Arjantin’de 'her şeyi özelleştireceğim' diyor. Militan bir özelleştirmeci var karşımızda, bu da son derece somut. Bunun karşısına çıkar kem-küm edersiniz halkı çaresiz bırakırsınız. Peki Türkiye’de ne oluyor? Aynısı. AKP MHP ikilisi bir kere aşırı sağcı bir karakterdedir. Onlar da aslında bir şey diyorlar somut şeyler söylüyorlar. Bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor, ama yönelimlerinde son derece netler. Zaten cumhuriyeti, laikliği ayaklar altına aldılar. Bunun karşısında muhalefet ne diyor? Hiçbir şey. Sağın sözü var sözde solun, ya da bunlara artık sol da demeyelim, bu muhalefetin hiçbir sözü yok. Sağcılık yapıyorlar.

Arada solculuk yapmaya kalktıklarında da ne dedikleri belli değil. CHP’nin on yıllık stratejisinin yöneticilerinden Özgür Özel çıkmış 'şimdi sol değerleri sahip çıkacağız' diyor. Nasıl olacak bu? Ekonomide ne diyorsunuz örneğin, 'ihale şeffaflığı'... Ne demek ihale şeffaflığı? 'Sermaye de kazansın emek de kazansın', 'Bölüşümde adalet'... Bunların hiçbir karşılığı yok. Gerçekte yok halk nezdinde de yok. Çok açık söyleyeceğim, Cumhuriyet Halk Partisi 'aman rahatımız bozulmasın' partisidir, bu duyguya hitap etmektedir. Bu partinin 2014’te halkın karşısına koyduğu cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin MHP’liydi, o zaman da bu biliniyordu. Dün sanırım Barış Terkoğlu köşesinde kanıtlı bir biçimde bahsetti Kılıçdaroğlu’na Devlet Bahçeli’nin önerdiğini Ekmeleddin’i. Ekrem İmamoğlunu da zamanında İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı adaylığına Koç Grubu önermişti. İmamoğlu da sağcıdır, bir patrondur. Bunlarla bir alternatif, gerçek bir alternatif nasıl olacak nasıl bir rüzgâr estirecek? Bunlarla seçenek falan oluşturulamaz. AKP Türkiye’nin dertlerine yenilerini ekledi bu çok açık. 21 yıllık büyük bir karanlıktan söz ediyoruz. 'Rahatımız bozulmasın' ne demek?"

'Aşırı sağın ilacı gerçek soldur'

Türkiye’nin ve dünyanın radikal bir çıkışa ihtiyacı olduğunu belirten Okuyan, aşırı sağın bu ihtiyacı görerek yalanla ve demagojiyle hareket etmesinin çok tehlikeli olduğunu, ancak Avrupa’daki sözde solun NATO’culuğunın, Amerikancılığı'nın da aşırı sağı güçlendirdiğini, güçlendirmeye de devam ettiğini ifade etti. Okuyan, Almanya’da ırkçıların yükselişinin bir nedenin de Alman sosyal demokrasisi ve Amerikancı "sol Yeşillerin" Ukrayna Savaşı’ndaki fanatizmi olduğuna dikkat çekti.

ABD’de de Trump'ın yeniden yükseliyor olmasının nedeninin, ülkede insanlar yoksullukla boğuşurken 'Biz neden Ukrayna‘ya milyarlarca dolar aktarıyoruz' demeleri olduğunu belirten Okuyan, şöyle devam etti:

"Öbür tarafta güya solcu olan sosyal demokrasi ve yeşiller sonuna kadar NATO’cu sonuna kadar Ukrayna’daki gerici faşist iktidarı destekleme yanlısı. Böyle olunca işte kendi ülkelerinde aşırı sağ yükseliyor. Kapitalizm kendi sorunlarına, sahte çözümler üretmek için aşırı sağı cepheye sürmeye başladı. Aşırı sağın ilacı gerçek soldur. Yeter artık yurttaşlarımızın masallarla oyalanmasına izin vermemek zorundayız, vermeyeceğiz. Bu düzen değişmeli, laiklik tesis edilmeli, bağımsız ve egemen bir ülke kurulmalı, devletçi bir ekonomi ile işsizlik ve yoksulluk ve adaletsizlik ortadan kaldırılmalı. Bunun adı sosyalizmdir. başka tarife gerek yok paniklemeye de gerek yok. Bu düzenin sahipleri paniklesin. Faşizm, ırkçılık, aşırı sağ yükseliyorsa bunun bir nedeni var sorunları yönetemiyorlar. Bu koşullarda tabii ki çıkacağız ve diyeceğiz ki 'Biz meseleye el koyuyoruz', aman sağı ürkütmeyelim, aman sağdan oy alalım. Ülkemizi böyle diye diye bu hale getirdiler."

'Yurttaşların aradığı çıkışı sabırla anlatmalı, örgütlemeliyiz'

Yurttaşların çare ve çıkış aradığını vurgulayan Okuyan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Biz sabırla çıkışı anlatmazsak, çıkışı örgütlemezsek nasıl çıkacağız yüzeye. Bize de deniyor ki 'Ama siz de çok azsınız.' Bunu demeyin çoğalmamıza yardımcı olun. Mezarlıkta ıslık çalarak, büyük sorunlara küçük çözümler üretmeye kalkarak, parlamentoda koltuk hesapları yaparak, herkese şirin gözükerek, bu ülke kurtulmaz. Bakın aşırı sağ yükseliyor her yerde. Sakın ola komünistlere dönüp 'Ama siz de fazla aşırısınız' demeyin. Biz aşırı değiliz. Devrimciliğin, yurtseverliğin, komünistliğin aşırısı, ılımlısı, olmaz. Gerçeği olur, ilkelisi olur, tutarlısı olur. Ayağa kalkmamız gerek, zamanıdır!"