Amazon işçileri 'Kara Cuma'da greve çıktı

Amazon'un Avrupa’da tedarik merkezlerinde çalışanlar, ücret dahil, çalışma şartlarını protesto etmek için "Kara Cuma” yoğunluğunda greve gitti.

UNI Global Union tarafından koordine edilen küresel bir kampanya olan "Make Amazon Pay", Amazon'un indirim kampanyaları düzenlediği 24-26 Kasım'da 30'dan fazla ülkede grev ve protestoların yapılacağını açıklamıştı.

Yılın en yoğun alışveriş günlerinden biri olan "Kara Cuma (Efsane Cuma)" başlarken Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya Amazon’un dağıtım merkezlerinde çalışanlar ücret dahil çalışma şartlarını protesto etmek için greve gitti.

Alman Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası'ndan (Ver.di) yapılan açıklamada, Bad Hersfeld, Dortmund, Koblenz, Leipzig ve Rheinberg'deki beş Amazon tedarik merkezinde çalışan işçilerin toplu ücret anlaşması talebiyle dün gece yarısından itibaren 24 saat süreyle greve gittiği bildirildi.

Sendika, Amazon çalışanlarının Kara Cuma günü protestolara yüksek düzeyde katıldığına dikkati çekti.

Almanya’da Amazon ile çalışanlar arasındaki toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığında Verdi, Amazon'dan dağıtım merkezlerinde çalışanlar için iyi ve sağlıklı çalışma için toplu sözleşme imzalamasını talep ediyor.

Sendika son 5 yıldır sık sık grevlerle Amazon üzerindeki baskıyı artırmaya çalışmıştı. Amazon ise şirketteki ücret, ek sosyal haklar ve kariyer fırsatlarının "mükemmel" olduğunu iddia etmişti.

İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya’da Amazon’un dağıtım merkezlerinde çalışanlar da "Make Amazon Pay” kampanyasına katılarak daha iyi çalışma koşulları ve ücretler için bugün greve gitti.

Amazon çalışanları ABD ve Avrupa’da yılın en yoğun alışveriş günlerinde depolarını aksatmayı ve ürünlerin Amazon'un sokaklardaki dolaplarına ulaşmasını engellemeyi amaçlayan gösteriler planlıyor.