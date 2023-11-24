İtalya'nın kuzeyinde işçiler iş bıraktı

İtalya'da faşist Başbakan Georgia Meloni'nin hükümetini protesto eden işçiler bugün Milano'da düzenlenen yürüyüşte bir araya geldi.

Ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İş Konfederasyonu (CGIL) ve İtalyan İşçi Sendikası (UIL) üyesi işçiler bugün İtalya'nın kuzey bölgelerinde 8 saat iş bıraktı. İş bırakan işçiler Milano'da düzenlenen mitinge katılmak üzere sabah saatlerinden itibaren bir araya geldiler.

Hükümetin bütçe yasası değişikliğini ve emek karşıtı politikalarını protesto eden işçiler 1 Aralık'ta da ülkenin güney bölgelerinde 8 saatlik iş bırakma eylemine gidecekler.