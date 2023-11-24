İşte AKP'nin seçim kaynağı: Bütçenin 138 katını harcadılar, bütün memurları kapı kapı dolaştırdılar

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla devam ediyor.

Dün, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın sunum gerçekleştirdiği görüşmelerde 2024 yılı bütçesine ilişkin öngörüler aktarılırken, bakanlığın 2022 yılına ait harcamaları da masaya yatırıldı.

Öngörülenin 138 katı harcandı

DEVA Partisi adına söz alan İstanbul milletvekili Elif Esen, “Sosyal Yardım Hizmetlerinin Planlanması ve Koordinasyonu” başlığı için öngörülen tutarın 54 milyon lira olmasına karşın 7 milyar lira harcanmasına dikkat çekti.

Söz konusu tutarın yüzde 13 bin 816'lık bir sapmaya tekabül ettiğini aktaran Esen, yalnızca Sosyal Yardımlaşma alt programında tespit edilen fazla harcamanın 1 milyar lira olduğunu kaydetti.

Seçim bitti, proje sonlandırıldı

Bütçenin rekor oranla delindiği 2022'de pandemi ve deprem gibi olağanüstü durumların da yaşanmadığını hatırlatan Elif Esen, sapmanın kaynağı olarak Ulusal Hane Ziyaretleri Projesine işaret etti:

''Nasılsa 18 Temmuz 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’yla ortaya çıkıyor, başlatılıyor ve tam da seçim sonrasında sonlandırılıyor. Normalde bir faaliyet koyduğunuzda o yılın sonuna dek bütçe gerçekleşmesi sona ermelidir ki bir sonraki yıla plan yapılabilsin ama

burada, projenin sonlanması 15 Mayıs olarak planlanıyor. Hep beraber hatırlayalım; seçim 14 Mayıstaydı, evet, ulusal hane ziyaretleri de hemen seçim sonrası sonlandırılıyor. 3 milyon haneyi ziyaret etmenin iktidara haksız bir rekabetle, halkın vergilerini kullanarak, onlara hizmet değil de böyle propaganda kokan yöntemlerle geri dağıtılması inanın, vicdanımızı çok acıtıyor.''

Memurlar kapı kapı gezdi, Erdoğan'ın mektubunu iletti

Ulusal Hane Ziyaretleri Projesinin ''ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha hızlı ve yerinde hizmet sunmak için'' başlatıldığı duyurulmuştu. Proje, düzenli veya süreli yardım programlarına dahil olan vatandaşların yanı sıra ''yardımlara ulaşmakta zorlanan'' haneleri de hedeflemişti.

Proje adına memurların sahada çalıştığına dikkat çeken Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, 18 Ocak tarihli yazısında şu detayları aktarmıştı:

''Bakanlığın il ve ilçedeki merkezlerinde çalışan herkesin diğer işlerini bırakıp evleri ziyaret etmesi kararı alındı. Örneğin, huzurevleriyle ya da çocuk hizmetleriyle ilgilenen personel de mart sonuna kadar ev ev dolaşacak.

(...) Sadece bu kadar mı? Değil.

Daha önce olmayan bir uygulama da yeni yılla birlikte başladı.

O da şu ki... Evlere giden bu her memurun elinde bir de zarf olacak. Zarfın içinde ise bir mektup. Mektubun altında ise cumhurbaşkanının imzası...

(...) Nihayetinde öğrendim ki sosyal hizmetler merkezlerindeki tüm personel artık kendisini AKP çalışanı gibi hissediyor. Öyle ya, memur olsalar da seçime kadar kapı kapı dolaşıp hükümet için oy toplamaya zorlanıyorlar. Haliyle rahatsızlık had safhada ama “Görev bu” deyip sineye çekiyorlar. ''