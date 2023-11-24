Sputnik grevi 100. gününde: İlk işe iade davasında zafer

Rus devlet ajansı Sputnik'in Türkiye bürosunda sendikalı oldukları için işten çıkarılan 24 gazetecinin grevi 100. güne ulaştı.

İstanbul Beşiktaş'taki Süzer Plaza önünde süren grev için birçok basın kurumundan gazeteci, siyasi parti temsilcisi ve sendikalar buluştu.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, işyeri temsilcisi Necdet Eksilmez'in açtığı işe iade davasını ilk duruşmada kazandığını açıkladı. Ayrıca işverenin, grevin durdurulması talebinin reddine de karar verildi.

Grev yapanların 100 gündür Sputnik’in hukuksuzluklarına, uzlaşmaz tavrına rağmen ilk günkü gibi kararlı, inançlı bir şekilde direndiğini, bunu da tüm dünyanın gördüğünü söyledi. Sputnik’in türlü oyunlarla grev direncini kırmaya çalıştığından bahseden Durmuş şöyle devam etti:

''Daha ilk günden beri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası çiğneniyor dedik ama Adalet Bakanlığı bu konuda gereken ilgiyi göstermede yetersiz kaldı.

Muhalif medya kuruluşlarını susturmak için ceza üstüne ceza yağdıran RTÜK seyirci kaldı. Türkiye’de gazetecilerin akreditasyonundan basın kartlarına kadar her şeyden sorumlu İletişim Başkanlığı kör ve sağırı oynadı.

'Medya sektöründe orman kanunlarını değiştireceğiz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettiş göndermenin ötesine geçemedi. Tüm bu yaşananlara rağmen hâlâ buradayız. Çünkü haklı olduğumuzu biliyoruz. Hakkımız olanı alana kadar da bu mücadeleyi bırakmayacağımızı tüm Sputnik işverenine duyuruyoruz.

Medya sektöründe orman kanunlarını değiştireceğimizi, sendikalı, güvenceli bir çalışmalı ortamını tesis edene kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi hem meslektaşlarımıza hem de medya patronlarına ilan ediyoruz. Değiştireceğiz çünkü birlikteyiz. Birlikte güçlüyüz.''