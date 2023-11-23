Grevde 100. güne yaklaşan Sputnik emekçilerinden soL'a ziyaret

Sputnik Türkiye'nin Ankara ve İstanbul ofislerinde sendikalı oldukları için işten atılan gazetecilerin başlattığı grev 100’üncü gününe yaklaşırken grevdeki emekçiler, soL’u ziyaret ettiler.



Sputnik Grevi’nin geldiği aşamayı aktaran gazeteciler, grevin 100’üncü günü olan 24 Kasım Cuma günü saat 12.00’de Sputnik İstanbul Ofisi’nin de bulunduğu Süzer Plaza önünde düzenleyecekleri basın açıklamasına gazetecilerin, basın kuruluşları, siyasi partiler, meslek odaları ile sendika temsilcilerinin ve halkın katılımının önemini vurgulayarak davetlerini ilettiler.



Ziyarette soL Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Günay, soL TV Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Kazbek ve soL emekçileri de grevdeki gazetecilerle dayanışma duygularını paylaştılar.



Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda (TGS) örgütlenen Sputnik Türkiye çalışanlarının, toplu iş sözleşmesi için yürüttüğü görüşmeler Türk ve Rus yöneticilerin sendikalı çalışanlara baskıları ve taleplerde uzlaşılamamasının ardından sonlanmıştı.



Görüşmelere kapıyı tamamen kapatan Sputnik Türkiye yönetimi, daha sonra çalışanları arayarak sendikadan istifa etme baskısı yapmıştı. Temel haklarını talep eden çalışanlarsa yönetimin uzlaşmaz tavrına karşı 24 Temmuz’da grev kararını işyerine asmış, ardından Sputnik Türkiye, sendikalaşan 23 çalışanını “küçülme” gerekçesiyle işten çıkarmıştı.