KDK'den 25 Kasım'da 25 ayrı etkinlik: Emekçi kadınlar Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’ne

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü öncesinde bir açıklama yapan Kadın Dayanışma Komiteleri, ''Bu ülkenin kuruluşunda vardık, geleceğinde de olacağız'' dedi.

Sömürüye ve şiddete karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulayan Komiteler, yayımladıkları açıklamayla konuşma sırasının bu ülkenin emekçi kadınları ve onların temsilcilerinde olduğunu ilan etti.

AKP'nin 21 yıllık iktidarı boyunca binlerce kadının öldürüldü, on binlercesi şiddet gördü. Şiddet yalnızca evde koca ya da sevgili tarafından uygulanmadı, işyerinde de patron ve amirlerce sürdürüldü. Şiddetin faillerinin çeşitli etkinlikler ve açıklamalarla bir kez daha kendilerini aklamayı deneyeceklerini vurgulayan Komiteler hatırlattı: ''Ama bu şiddetin sürmesi sayesinde emeğimizi daha çok sömürebildiklerinden hiç bahsetmeyecekler.''

'Patronların temsilcileri susacak, emekçi kadınlar konuşacak'

''Bize masal anlatmasınlar, gerçekler ortada'' sözleriyle sürdürülen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Güçlü Türkiye” sloganını yerlere göklere yazanlar, bugün biz kadınların adını ancak mezar taşlarına yazdırıyor. Ülkemizde her gün kadın cinayetleri işleniyor. Sermayenin koca karnını doyurmak için Afrika’ya, Balkanlara, Latin Amerika’ya açılanlar, bizim çocuklarımızın ufacık karnını doyuramıyor. Pahalılıktan çocuklarımız okula aç gidiyor. Amerika’dan ithal ekonomistlerle sözde ülke ekonomisini kalkındırıp bizi uzaya çıkaracak olanlar, KYK yurtlarındaki çocuklarımızı bir kattan diğer kata çıkaramıyor. Çocuklarımız bozuk asansörlerde can veriyor.

Bu sömürü düzeni iki yüzlü siyasetçileriyle, kadın düşmanı imamlarıyla, yaşamımızı karartan tarikatlarıyla, iliğimizi sömüren patronlarıyla, 4 eşli milletvekilleriyle bize yetti. Hakkımızda konuştuklarıyla, dayatmalarıyla, şiddetiyle, baskısıyla yetti. Yaşamlarımızdan çaldıklarıyla, geleceğimize koydukları ipoteklerle yetti. Bizim üzerimizden yaptıkları ikiyüzlü siyasetleriyle yetti. Artık bitti. Patronların temsilcileri susacak; bu ülkenin emekçi kadınları, onların temsilcileri konuşacak.

'Bu ülkenin boyun eğmeyen kadınları var'

Bizler yan yana geleceğiz, nasıl bir ülkede yaşamak istediğimizi konuşacağız. Sorunlarımızı beraber nasıl çözeceğimizi konuşacağız. Eşitliği, şiddetsiz sömürüsüz, insanca bir yaşamı bu ülkede nasıl kuracağımızı konuşacağız. Taleplerimizi, mücadelemizi, geleceğimizi konuşacağız. Konuşacağız, tartışacağız ve kendi temsilcilerimizi seçip Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’ne yollayacağız.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde Kadın Dayanışma Komiteleri olarak haykırıyoruz: Bu ülkenin kuruluşunda vardık, geleceğinde de olacağız. O gelecekte eşit, laik ve bağımsız bir Cumhuriyet var. O gelecekte kadınları vitrin süsü olarak görenlerin değil, emekçi kadınların temsilcileri var. O gelecekte biz varız: Bu ülkenin boyun eğmeyen, sömürüye, şiddete, yoksulluğa karşı mücadele eden kadınları var. Başkalarının bize reva gördüğü hayatı değil, hak ettiğimiz hayatı yaşamak için seni de bekliyoruz. Kadın Dayanışma Komiteleri’ne katıl, şiddetsiz sömürüsüz eşit ve laik bir ülke için birlikte mücadele edelim.”

Bu ülkenin kuruluşunda vardık

Geleceğinde de olacağız❗️



Artık bitti❗️🎙️ Patronların temsilcileri susacak, emekçi kadınlar konuşacak‼️



Şiddetsiz, sömürüsüz, laik ve eşit bir ülke için

Emekçi kadınlar Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'ne!#25Kasım2023 #25Kasım pic.twitter.com/SJBf4n7cBC — Kadın Dayanışma Komiteleri (@kadindayanismak) November 24, 2023

'Emekçi kadınların temsilcileri Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’ne'

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü yaklaşırken Kadın Dayanışma Komiteleri 25 farklı yerleşimde buluşmalar, eylemler ve söyleşiler düzenleyerek bir araya geliyor. Kadına yönelik şiddetin sınıfsal bir sorun olduğuna vurgu yapan Komiteler, şiddetle mücadelenin adresini örgütlülük, çözümünü ise sosyalist bir düzen olarak belirtiyor.

KDK’ların bu yıl gerçekleştireceği 25 Kasım buluşma ve eylemlerinin temel sloganı “Emekçi kadınların temsilcileri Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’ne” oldu. Emekçi kadınların, işçilerin, emekçilerin, öğrencilerin temsilcilerinin yer alacağı THTM toplantıları 26 Kasım günü İstanbul’un Anadolu Yakası’ndan başlayacak, 24 Aralık’a kadar Türkiye’nin farklı illerinde devam edecek. Bu toplantılarda işyerlerinden, mahallelerden, üniversitelerden seçilecek temsilci adayları oylanarak aralarından temsilciler belirlenecek. Kadın Dayanışma Komiteleri de meclise yollayacağı temsilci adaylarını seçeceği buluşmaları 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü itibariyle başlatıyor.

Şiddet ve sömürü başta olmak üzere kadınların çok ağır sorunlarla mücadele ettiğini belirten Komiteler, toplumda haklarında en son söz söylenen, akıl verilen, müdahale edilen kesimin de kadınlar olduğuna dikkat çekiyor. THTM’yi kadınları suskunluktan çıkaracak bir çıkış kapısı olarak gören KDK’lar, tüm emekçi kadınları THTM’ye katılmak için kendileriyle iletişime geçmeye davet ediyor.

25 Kasım’da Kadın Dayanışma Komitelerinin farklı illerde düzenlediği buluşmalar ve eylemler ise şöyle:

Adana

26 Kasım Pazar, 14:00, TKP Akkapı Semt Evi

Ankara

25 Kasım Cumartesi 12:00, TKP Öveçler Semt Evi

25 Kasım Cumartesi 17:00, TKP Çankaya Gençlik Merkezi

25 Kasım Cumartesi 17:00, Sokullu Semt Evi

Antep

26 Kasım Pazar, 15:00, Basın Açıklaması, Balıklı Parkı

26 Kasım Pazar, 16:00, Söyleşi, Belkıs Semt Evi

Antalya

25 Kasım Cumartesi 16:00, Eylem ve Basın Açıklaması, Attalos Heykeli Önü

Bandırma

25 Kasım Cumartesi 16:00, TKP Hacıyusuf Semt Evi

Batman

26 Kasım Pazar 13:00, TKP Belde Semt Evi

Çanakkale

25 Kasım Cumartesi, 18:00 Türkan Saylan Kültür Merkezi

Çorum

26 Kasım Pazar 13:00, TKP Bahçelievler Semt Evi

Eskişehir

25 Kasım Cumartesi, 18:00 Dario Fo Sahne

26 Kasım Pazar 16:00, Vişnelik Semt Evi

Hatay

25 Kasım Cumartesi 15:00, TKP Arsuz Gürsel Semt Evi.

İstanbul

25 Kasım Cumartesi 17:00, TKP Beyoğlu İşçi Evi

İzmir

25 Kasım Cumartesi 18:30, İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Kocaeli

25 Kasım Cumartesi 14:00, Umuttepe

Konya

25 Kasım Cumartesi 15:30, Basın Açıklaması, Gedavet Parkı

25 Kasım Cumartesi 16:00, TKP İl Bürosu

Malatya

25 Kasım Cumartesi 14:00, Arkadaş Kafe.

Mersin

25 Kasım Cumartesi 14:00, TKP Viranşehir Semt Evi

26 Kasım Pazar 13:30, TKP Halkkent Semt Evi

26 Kasım Pazar 14:00, Tarsus TKP Duatepe Semt Evi

Samsun

26 Kasım Pazar 14:00, Atakum Cumhuriyet Semt Evi

Tekirdağ Çorlu

26 Kasım Pazar saat 15:00, TKP Alipaşa Semt Evi

Van

26 Kasım 15:00, Ekşimaya Kafe

Kadın Dayanışma Komiteleri’ne WhatsApp Hattı’ndan ulaşabilir, Kadın Dayanışma Komiteleri sosyal medya hesaplarından veya TKP’nin semt evleri üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

WhatsApp hattı: 0549 101 26 00