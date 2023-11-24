7 hafta süren saldırıların ardından Gazze'de 4 günlük ateşkes başladı

İsrail, insani ara yürürlüğe girmeden önceki son dakikaya kadar Gazze'yi vurmaya devam etti. İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda bir Filistinli çocuk yaralandı. Yaralanan çocuk hastaneye getirildi.

Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze’ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı mutabakat planına göre, İsrail ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nde saat 07.00'den (TSİ 08.00) itibaren çatışmaları durdurmasının ardından Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardımların Gazze Şeridi'ne nakliyesi başlayacak.

Birleşmiş Milletler'in (BM) açıkladığı rakamlara göre, İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı ve aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde 1,7 milyon insan yerinden edilmiş durumda. İnsani felaket ve yıkımın ağır olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve kuzeybatısında kaldığı ifade edilen on binlerce Filistinli için yardımların gönderilmesine ilişkin henüz bir plan açıklanmadı.

Çatışma sesleri azaldı

İnsani aranın başlamasının ardından Gazze Şeridi'ne en yakın İsrail şehri Sderot'un açıklarında duyulan silahlı çatışma, şiddetli patlama sesleri azaldı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi dışında konuşlandırdığı zırhlı araçların ve tankların hareketliliği devam etti. Bölgedeki AA muhabiri, son dakikalarda herhangi bir çatışma sesinin duyulmadığını bildirdi.

13 İsrailli esir bugün serbest bırakılacak

Taraflar arasında varılan mutabakata göre, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden birinci gün serbest bırakılacak aynı ailelerden 13 İsrailli kadın ve çocuk yerel saatle 16.00'da Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket edecek.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, esirlerin lojistiğini sağlayacak. Kızılhaç Komitesi, "kendilerinin müzakerelere taraf olmadığını ancak tarafların uzlaştığı insani anlaşmalarda tarafsız aracı olarak uygulanması için rol alabileceklerini" açıkladı. Komite, planların rotası, kaç kişi veya diğer detaylar konusunda söz sahibi olmadığı ancak uygulama aşamasını üstlendiğini aktardı.

İsrail ordu radyosunun aktardığına göre, Mısır'da bekleyecek İsrailli yetkililerin esirleri teslim alarak İsrail topraklarına ulaştıracağı, burada belirlenen hastanede kimlik, sağlık ve diğer kontrollerinin yapılacağı aktarıldı. Serbest bırakılan İsrailli esirlerin hastanede denetimde tutulacağı paylaşıldı.

İsrail hükümeti basın ofisi, Gazze Şeridi'nden İsrailli esirlerin çıkarılmasına ilişkin gelişmeleri kurduğu merkezden anlık aktaracağını duyurdu.

Serbest bırakılacak Filistinli esirlerin listesi henüz açıklanmadı

İsrailli esirlerin kontrollerinin tamamlanmasıyla serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk tutukluların işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Askeri Hapishanesi'nde toplanacağı belirtildi.

Birinci gün serbest bırakılacak, sayısı ve kimlikleri henüz açıklanmayan Filistinli esirlerin, Ofer Hapishanesi yakınlarındaki Beytunya kontrol noktasına getirileceği ve burada Filistinli yetkililere teslim edileceği paylaşıldı.

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli mahkumların da Ofer Hastanesi'nden Doğu Kudüs'teki evlerine gönderileceği aktarıldı.

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının "bir nümayişe dönüşmesine karşı önlem alınması için tüm talimatları verdiğini" söyledi.

İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 Filistinlinin öldürülmesi üzerine serbest bırakılan Filistinlilerin yakınlarının da kutlama yapmayacağı aktarıldı.

İnsani arada varılan mutabakata göre, 4 gün boyunca toplam serbest bırakılacak 50 İsrailli için 150 Filistinli tutuklunun ailelerine kavuşması öngörülüyor.

İlk akaryakıt taşıyan kamyonlar Refah Sınır Kapısı'ndan girdi

El Cezire'nin aktardığına göre ateşkesin başlamasının ardından Refah Sınır Kapısı'ndan ilk etapta akaryakıt taşıyan 3 kamyon Gazze Şeridi'ne girdi. Bugün itibariyle insani yardım taşıyan 200 kamyonunun Gazze'ye girmesinin beklendiği belirtildi.

Mutabakatta yer almamasına karşın Lübnan-İsrail sınırında da durumun sakin olduğu belirtiliyor.