Güne soL'dan bakın: 23 Aralık 2023

Twitter'ın sahtekar hesapları, 15 yaşında ölen çocuk işçi Ömer'in ailesini nasıl kahretti?

İyi gazeteciliğin güç kazanması şart. Değil katliamlar, Zübeyde Ana'nın bir damla gözyaşına sebep olmaya tahammülümüz yok.

'Seçmeli ders' zorunlu hâle getirildi: Tercih edilen dersler yerine 'Temel Dini Bilgiler'

İzmir'de zorunlu "Din Kültürü ve Ahlak" derslerine ek olarak, farklı seçmeli dersler seçen öğrencilerin ders planına "Seçmeli Temel Dini Bilgiler" dersi eklendi. Veliler, dilekçe topladı.

Venezuela-Guyana geriliminin hatırlattıkları: Yağma düzeni son bulmalı

Venezuela ve Guyana arasında süregiden gerilim, yalnızca Latin Amerika'nın tarihine bakış atma fırsatı değil, günümüzde dünyanın en temel sorunlarından birini değerlendirme olanağı sağlıyor.

Hastalar uzun kuyruklardan şikayetçi: Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde sıra bitmiyor

Gebze Fatih Devlet Hastanesi acil servisteki yoğunluk sosyal medyada gündem oldu. Tepkilere neden olan yoğunluk ve paylaşımların ardından soL hastaneye giderek sıra bekleyen hastaları dinledi.

Bakan tamamlanmadan açılan Defne Devlet Hastanesini savundu: 'Hastaları hâlâ el arabası karşılıyor'

Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesi'nin tamamlanmadan açıldığını söyleyenleri hastaneye davet etti. Hastaneye giden eczacı Cem Kılınç'ı el arabası ve inşaat kalasları karşıladı.

Halkın parası AFAD'a verildi: AFAD harcamadı, Saray harcadı

Büyük depremin hemen ardından yardım paralarının da aktarıldığı AFAD’ın bütçesinin ancak yüzde 30’unun harcandığı ortaya çıktı. Oysa depremzedelerin ihtiyaçları hala giderilmedi.

Avrupa Komünist Hareketi: 'Tekellere, kapitalizme, AB ve NATO'ya karşı kolektif bir mücadeleyi örgütlemeliyiz'

Avrupa Komünist Hareketi'nin emperyalist Avrupa Birliği'ni eleştirdiği ortak açıklamada "Tekellere, kapitalizme, AB ve NATO'ya karşı kolektif bir mücadeleyi örgütlemeliyiz" ifadeleri kullanıldı.

Eğitim tarikatlara teslim: 'Bakanlık laik eğitimi yok sayıyor'

TÖB-SEN'in eğitimde gericileşme raporu yıllardır süren saldırıyı özetler nitelikte. Eğitimde ticarileşme ve özelleştirme uygulamalarının arttığına vurgu yapılırken, gerici uygulamalar tek tek sayıldı.