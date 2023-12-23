'Seçmeli ders' zorunlu hâle getirildi: Tercih edilen dersler yerine 'Temel Dini Bilgiler'

AKP iktidarında, laik ve bilimsel eğitime karşı açılan savaş giderek şiddetlendi. Bu dönemde karma eğitime yönelik saldırılar artış gösterdi, eğitim alanı cemaat ve tarikatlara açıldı, eğitim daha da piyasalaştırıldı, müfredata yönelik gerici müdahaleler arttı.

Mayıs ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Yusuf Tekin, bakan koltuğuna oturur oturmaz karma eğitim hedef aldı. Tekin geçtiğimiz günlerde de 1925 tarihli 677 sayılı devrim yasası ile kaldırılan tarikatları "STK" olarak nitelendirdi ve bakanlık ile tarikatların protokoller yapmaya devam edeceğini itiraf etti.

Laik ve bilimsel eğitime yönelik saldırılaraysa bir yenisi daha eklendi. Zorunlu "Din Kültürü ve Ahlak" derslerine ek olarak, farklı seçmeli dersler seçen öğrencilerin ders planına "Seçmeli Temel Dini Bilgiler" dersi eklendi.

Seçmeli din dersi zorunlu hale getirildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı başında seçmeli ders seçimi için form verildi.

Eğitim-öğretim yılı başladığında ise haftalık ders planında, öğrencilerin tercih etmiş olduğu seçmeli dersler yerine "Seçmeli Temel Dini Bilgiler" dersinin yer aldığı görüldü.

MEB din kültürü öğretmeni atamış

Durum veliler tarafından tepkiyle karşılanırken, okul müdürü ise "Başka seçeneklerinin olmadığını, çünkü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından din kültürü öğretmeni ataması yapıldığını" söyledi.

Konuya dair CİMER'e bireysel şikayette bulunan veliler oldu ancak herhangi bir sonuç alınamadı.

Çözüme ulaşılamadı: Veliler dilekçe topladı

Veliler bunun üzerine dilekçe toplamaya başladı. "Okula kayıt yaptırırken öğrencimin seçmediği seçmeli dersin öğrencimin ders planında yer almasını istemiyorum. Hukuka aykırı bu uygulamanın iptalini arz ederim" ifadelerine yer verilen dilekçeler, dün veliler tarafından Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ayrıca dilekçede, "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" kapsamında İlçe Eğitim Müdürlüğü'ne sorular yöneltildi. Dilekçede yer alan sorular şöyle: